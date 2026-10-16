Țiriac, mai sărac cu sute de milioane de dolari, potrivit Forbes

Averea lui Ion Țiriac este estimată la 2,2 miliarde de dolari în octombrie 2026, potrivit estimărilor Forbes, în scădere față de evaluarea de 2,4 miliarde de dolari din martie.

Fostul jucător de tenis rămâne unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din România, cu investiții în mai multe sectoare economice.

Potrivit estimărilor citate, averea omului de afaceri a fost evaluată la aproximativ 2,3 miliarde de dolari în septembrie, înainte să ajungă la nivelul actual. Diferența față de luna martie este de 200 de milioane de dolari, însă această variație nu înseamnă neapărat că Ion Țiriac a pierdut aceeași sumă în numerar.

Valoarea averilor estimate de Forbes poate fluctua în funcție de evoluția companiilor, de prețul participațiilor deținute, de valoarea proprietăților imobiliare și de cursurile valutare. În cazul unui patrimoniu format din active diverse, modificarea evaluării totale nu reflectă automat o schimbare echivalentă a banilor disponibili în conturi.

Ion Țiriac și-a construit cea mai mare parte a averii după retragerea din tenis, prin investiții în domenii precum industria auto, imobiliarele, asigurările și sectorul bancar. Omul de afaceri este cunoscut și pentru colecția sa de automobile și motociclete, care cuprinde peste 400 de vehicule.

O parte dintre acestea pot fi văzute în cadrul colecției Țiriac, accesul fiind disponibil contra cost. Tarifele menționate sunt de 50 de lei pentru adulți, 30 de lei pentru pensionari și 15 lei pentru elevi și studenți care prezintă un carnet de note vizat.

În clasamentul oamenilor de afaceri români, Ion Țiriac este devansat de Matei Zaharia și Ion Stoica, cofondatorii companiei americane Databricks, ale căror averi sunt estimate la aproximativ 7 miliarde de dolari fiecare.

Țiriac a pus anterior sub semnul întrebării precizia evaluărilor publicate de jurnaliștii americani, afirmând că nu știe exact câți bani are în conturi. Estimările privind averea sa trebuie privite, așadar, ca evaluări ale patrimoniului, nu ca situații financiare oficiale, potrivit Fanatik.