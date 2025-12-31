TikTok a creat haos în Polonia, iar leșii solicită Comisiei Europene o anchetă amplă

Polonia a intrat în conflict deschis cu TikTok, după ce autoritățile de la Varșovia au decis să solicite Comisiei Europene declanșarea unei investigații privind conținutul generat de inteligența artificială care circulă pe platformă și care promovează ideea ieșirii țării din Uniunea Europeană, potrivit Reuters. Oficialii polonezi susțin că materialele ar avea legătură cu operațiuni de dezinformare provenite din Rusia.

În ultimele săptămâni, un cont de TikTok a început să atragă atenția după ce publica filmări cu tinere îmbrăcate în culorile naționale ale Poloniei, îndemnând la părăsirea UE. După ce a strâns popularitate, contul a dispărut de pe platformă. Autoritățile consideră că materialele au fost create deliberat pentru a influența opinia publică. Viceministrul digitalizării, Dariusz Standerski, a transmis Comisiei Europene o scrisoare în care atrage atenția asupra riscurilor pe care le vede în astfel de campanii.

„Conţinutul dezvăluit reprezintă o ameninţare la adresa ordinii publice, a securităţii informaţionale şi a integrităţii proceselor democratice din Polonia şi din întreaga Uniune Europeană”, a declarat el.

În document, oficialul subliniază și faptul că platforma ar fi încălcat obligațiile impuse marilor companii digitale: El a adăugat că „natura naraţiunilor, modul de distribuire şi utilizarea materialelor audiovizuale sintetice indică faptul că platforma nu respectă obligaţiile care îi revin în calitate de platformă online foarte mare (VLOP)”.

Un purtător de cuvânt al guvernului polonez a mers și mai departe, afirmând că respectivele materiale sunt fără dubii propagandă rusească, invocând structuri lingvistice specifice limbii ruse identificate în clipuri.

Compania a transmis sursei citate că este în contact cu autoritățile poloneze și că a eliminat conținutul care încalcă regulile platformei. Reprezentanții Comisiei Europene, dar și cei ai ambasadei Rusiei la Varșovia, nu au oferit deocamdată un punct de vedere.

Statele UE sunt în alertă în contextul tentativelor unor actori străini de a influența procese politice și electorale, pe fondul avertismentelor referitoare la operațiuni de spionaj și sabotaj puse pe seama Rusiei. Moscova, însă, a negat constant orice implicare.

În urmă cu un an, Comisia Europeană a demarat proceduri oficiale împotriva TikTok, companie aflată în proprietatea grupului chinez ByteDance, pentru suspiciuni privind incapacitatea platformei de a limita interferențele electorale, inclusiv în legătură cu alegerile prezidențiale din România din noiembrie 2024.

De această dată, Polonia solicită deschiderea unor proceduri în baza Legii serviciilor digitale (Digital Services Act), actul normativ care stabilește modul de funcționare și responsabilitățile marilor platforme online în spațiul european.

Conform acestui cadru legal, rețele precum X, Facebook sau TikTok trebuie să identifice și să elimine conținutul considerat nociv, iar nerespectarea obligațiilor poate aduce sancțiuni de până la 6% din cifra de afaceri globală anuală.