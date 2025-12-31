Topul falsurilor în Republica Moldova. Dodon, Vlah și Șor, în fruntea manipulării opiniei publice

Republica Moldova. Spațiul informațional din Republica Moldova a fost grav afectat pe parcursul anului 2025 de un volum ridicat de falsuri și narațiuni manipulatorii, în special pe fondul unui an electoral tensionat, caracterizat de campanii agresive de dezinformare.

Concluzia aparține unei analize publicate de portalul Stopfals.md, care arată că mesajele false au fost promovate sistematic de actori politici și rețele afiliate acestora, având ca scop inducerea fricii, subminarea încrederii în instituții și influențarea percepțiilor publice.

Potrivit autorilor analizei, clasamentul anual al așa-numiților „campioni ai falsurilor” este realizat în baza frecvenței dezinformărilor și a impactului acestora asupra opiniei publice. Anul 2025 a fost unul deosebit de problematic, cu o intensificare vizibilă a mesajelor manipulatorii în context electoral.

Pe poziția a treia se situează Irina Vlah, lidera partidului Inima Moldovei, formațiune exclusă din alegeri. Pe parcursul anului, aceasta a promovat constant narațiuni false pe teme sociale, educaționale, electorale și de securitate.

Unul dintre cele mai frecvente falsuri a vizat domeniul apărării. În luna februarie, Irina Vlah a afirmat că Ministerul Apărării ar urma să cheltuiască peste trei miliarde de lei pentru construirea a 51 de obiective militare și pentru procurarea de armament, reluând ulterior narațiunea privind o presupusă „militarizare” a Republicii Moldova. În luna mai, mesajele sale alarmiste au fost axate pe ideea că fondurile publice ar fi direcționate spre apărare în detrimentul pensionarilor.

Tot în aceeași perioadă, fosta bașcană a Găgăuziei a relansat falsuri legate de închiderea școlilor, acuzând guvernarea că ar distruge comunitățile locale. Dezinformările au fost amplificate și de membri ai formațiunii pe care o conduce.

Stopfals.md amintește că Irina Vlah are interdicții de intrare în mai multe state europene și figurează pe lista de sancțiuni a Canadei, măsuri asociate, potrivit informațiilor publice, cu susținerea interferenței ruse și manipularea proceselor electorale.

Pe locul al doilea se află liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, care a rămas unul dintre cei mai activi promotori ai falsurilor și narațiunilor manipulatorii. În 2025, acesta a lansat sau a reciclat dezinformări legate de Uniunea Europeană, securitate, economie, teme sociale și religioase.

Un element central al discursului său a fost falsul privind „militarizarea” Republicii Moldova. În martie, Dodon a declarat că autoritățile ar înarma țara la insistența Bruxelles-ului, iar în iunie a susținut că aeroportul Mărculești ar urma să fie transformat într-un hub militar. Pe parcursul toamnei, el a continuat să asocieze în mod eronat Uniunea Europeană cu un presupus bloc militar.

În context electoral, Igor Dodon a promovat mesaje menite să submineze încrederea în procesul democratic, susținând că votul din diasporă ar fi fraudat și reluând, după scrutinul din 28 septembrie, acuzații nefondate privind fraudarea alegerilor.

Pentru al doilea an consecutiv, primul loc în clasamentul Stopfals.md este ocupat de Ilan Șor, liderul blocului politic „Victorie”. Deși în 2025 a fost mai puțin prezent în declarații publice directe, analiza arată că rolul său în ecosistemul dezinformării a rămas central și extrem de nociv.

La începutul anului, Ilan Șor a contribuit la răspândirea falsurilor despre criza energetică din regiunea transnistreană, iar în martie a promovat narațiuni privind presupuse amenințări și șantaje din partea oficialilor europeni. În aprilie, rețelele afiliate acestuia au amplificat falsuri emoționale, inclusiv cazul unei bătrâne care ar fi murit după ce a fost amendată de poliție, dar și narațiuni despre un presupus atac al Chișinăului asupra autonomiei găgăuze.

După alegerile din 28 septembrie, Ilan Șor a fost din nou implicat în promovarea falsului privind fraudarea scrutinului. Analiza subliniază că activitatea sa este susținută de o infrastructură complexă de dezinformare, documentată inclusiv de investigații jurnalistice internaționale, care vorbesc despre o „armată digitală” finanțată din exterior și aliniată intereselor Kremlinului.

În afara podiumului, Stopfals.md menționează și alți politicieni, oficiali și influenceri care au contribuit semnificativ la manipularea opiniei publice, precum și rețele online care au promovat constant mesaje false și narațiuni pro-Kremlin.

Analiza avertizează că amploarea și complexitatea fenomenului dezinformării reprezintă un risc major pentru securitatea informațională și pentru procesele democratice din Republica Moldova, în special în context electoral.