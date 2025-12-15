Test-drive. Geely Starray, un SUV care schimbă regulile jocului. Cum au ajuns mașinile chinezești să domine industria auto

Industria auto se află astăzi într-unul dintre cele mai ample procese de transformare din întreaga sa istorie. Electrificarea, digitalizarea, noile cerințe de siguranță și schimbarea așteptărilor consumatorilor din ultimii ani i-au obligat pe constructorii auto să se adapteze și să se reinventeze într-un ritm fără precedent. Toate aceste schimbări reprezintă doar fragmente ale unui proces mai amplu, pe care îl putem numi evoluție. În acest context, branduri considerate cândva simple „alternative” la modelele consacrate reușesc să câștige rapid cotă de piață. Un rol esențial în această dinamică îl au producătorii chinezi, care, într-un interval relativ scurt, au devenit competitori puternici pe piețe mature.

Dacă în urmă cu un deceniu mașinile chinezești erau privite cu scepticism, astăzi ajung să fie alegerea principală pentru mulți consumatori. De ce? Ei bine, producătorii chinezi au înțeles rapid ce dorințe și nevoi au clienții europeni. Vorbim despre confort, siguranță, conectivitate și un raport corect calitate preț. Apariția unor modele precum Geely Starray și popularitatea de care se bucură nu sunt deloc întâmplătoare, fiind rezultatul unei maturizări a industriei care învață rapid și evoluează constant.

Industria auto ține pasul cu schimbarea. Mașina nu mai este doar un mijloc obișnuit de transport, ci o parte importantă din viața fiecărei persoane. Autoturismele sunt cele care ne duc în frumoasa vacanță cu familia, ne ajută să ajungem la locul de muncă și ne deschid calea către visuri, plăceri și dorințe. Pentru a putea îndeplini toate aceste aspecte, avem nevoie de trei caracteristici importante: confort, siguranță și fiabilitate. Geely Starray reușește să aducă în prim-plan un SUV cu cel mai bun raport calitate-preț, ale cărui dotări avansate și tehnologie de ultimă generație sunt un must-have, direct din fabrică.

Am avut ocazia de a testa mașina și pot spune că am rămas plăcut surprinsă, pentru că vehiculul are multe de oferit. De ce am spus asta? Ei bine, cei de la Geely au avut în prim-plan confortul. Este o mașină spațioasă și accesibilă având în vedere echipările, motorizarea, sistemele de siguranță și materialele de foarte buna calitate. O să vă povestesc puțin despre fiecare element în parte, care, în opinia mea, face ca această mașină să fie o super achiziție.

Geely Starray vine la pachet cu un impact vizual semnificativ. Designul transmite un mesaj clar: modernitate, tehnologie, eleganță. Există anumite modele de mașini care impresionează prin tehnologie, altele prin design și unele prin prețul avantajos. Geely Starray a urmat calea mai dificilă, cea a echilibrului. Am avut ocazia de a petrece o zi la volanul versiunii cu motorul de 2,0 litri, tracțiune față și transmisie automată, iar experiența mi-a confirmat că acest SUV nu doar promite, ci și livrează.

Privită din exterior, mașina transmite eleganță și stil prin linii fluide, o parte frontală bine proporționată, dominată de o grilă amplă. Farurile LED cu aprindere automată și luminile de zi îi oferă autoturismului o identitate singulară, ușor de recunoscut în trafic. Potrivit dimensiunilor, mașina poate fi plasată în segmentul SUV-urilor medii: 4.670 mm lungime, 1.900 mm lățime și 1.705 mm înălțime, cu un ampatament generos de 2.777 mm. Deși par simple date, aceste cifre ne arată că este vorba despre o mașină bine ancorată pe șosea și spațioasă la interior. O dotare care merită menționată este sistemul de acces Keyless. Mașina poate fi deblocată și motorul pornit din afara vehiculului, prin cheia mașinii.

Mașina vine dotată cu jante de aliaj pe 20, faruri LED față și spate cu mod de iluminare automat, dar și cu o trapă panoramică cu deschidere electrică și protecție împotriva razelor UV. Toate aceste elemente completează ansamblul vizual coerent și echilibrat al mașinii. În plus, Geely Starray este echipată cu discuri de frână ventilate pe puntea din față pentru o mai bună disipare a căldurii și performanță crescută la frânare.

Această mașină îmbină atât esteticul, cât și siguranța. Caroseria dispune de un cadru din oțel special proiectat pentru a absorbi și distribui forțele în cazul unui impact. Structura este gândită pentru a oferi o siguranță cât mai bună. Pe partea de sisteme de asistență, Starray nu face compromisuri: control adaptiv al vitezei de croazieră (ACC), frânare automată de urgență (AEB și AEB-P), avertizare și asistență la menținerea benzii (LDW și LKA), recunoașterea semnelor de circulație și asistență la condus pe autostradă.

Dotările nu se opresc aici. Mașina deține camere video 360 de grade, cu rezoluție HD. De asemenea, senzorii de parcare față și spate fac ca vehiculul să fie ușor de utilizat, mai ales în mediul urban unde locurile de parcare sunt din ce în ce mai înguste și în număr limitat.

Interiorul mașinii surprinde plăcut orice șofer. Este ergonomic, elementele fiind realizate din materiale de bună calitate și plăcute la atingere. Aerul de modernitate este dat de tapițeria din piele ecologică, volanul îmbrăcat în piele și finisajele atent lucrate. Confortul pasagerilor este garantat. Poziția la volan se reglează ușor, în timp ce scaunul șoferului, cu reglaj electric pe 6 direcții, oferă susținere bună pentru drumuri lungi. Mașina asigură un spațiu generos pasagerilor, scaunele din spate fiind, de asemenea, încălzite. Aceasta este o facilitate rar întâlnită și foarte folositoare. Volanul încălzit este un atu important, mai ales în sezonul rece.

Ecranul central tactil de 13,2 inci este piesa centrală a bordului, care se mișcă fluent și fără întârzieri sau blocaje. Mașina vine dotată și cu un sistem audio INFINITYbyHARMAN ce oferă o experiență sonoră premium, lumini ambientale ce se pot schimba din consolă, manetă de viteză finisată cu detalii tip diamant pentru a da un plus de rafinament, precum și sistem de climatizare automată pe două zone. Portbagajul dispune de o capacitate situată între 650 și 1.610 litri, în funcție de poziția banchetei. Spațiul este practic și ușor de utilizat, lucru care face ca Starray să fie o mașină potrivită atât pentru vacanțe, cât și pentru escapade de weekend.

Echiparea standard a Geely Starray are un motor turbo în 4 cilindri, 2,0 litri T-GDI, benzină, tracțiune integrală, ce dezvoltă 238 CP și 350 Nm, împreună cu o transmisie automată în 8 trepte. Mai exact, este o mașină prietenoasă din punct de vedere al consumului și eficientă, fiind adecvată pentru utilizarea zilnică.

La nivel de consum, cifrele se apropie de datele oficiale. S-a înregistrat un consum mixt de 6,8 l/100km. Acest lucru ne arată că SUV-ul este economic, având în vedere dimensiunile și greutatea sa (1.571 kg masă proprie). Rezervorul de 54 de litri oferă o autonomie bună, suficientă pentru drumuri lungi, fără opriri frecvente.

Pentru persoanele interesate de timpi, Starray reușește să accelereze de la 0 la 100 km/h în aproximativ 9,7 secunde. Reacția la apăsarea pedalei este promptă, fără întârzieri deranjante.

Starray dispune de patru moduri de condus principale. Ce se modifică în momentul în care schimbi modurile de condus? Răspunsul la accelerație, felul în care transmisia schimbă rapoartele de viteză, sensibilitatea direcției în anumite cazuri și caracteristicile sistemelor de asistentă. Modul economic este perfect pentru traficul urban, fiind mai eficient din punct de vedere al consumului. Modul confort este ideal pentru drumuri lungi, având ca punct forte o călătorie relaxată, accelerație mai naturală, o combinație care se situează la granița dintre performanță și economie. Modul sport este preferatul pasionaților de mașini. Motorul si transmisia au un răspuns mai rapid la accelerație, schimbările de trepte sunt mai agresive, totul fiind înclinat spre sportivitate. Modul inteligent face ca mașina să se adapteze stilului tău de condus. Motorul, transmisia și direcția se pliază după conduita șoferului.

Geely Starray 1,5 T-GDI, în echipare GK, are un preț de 30.490 euro cu TVA inclus. Raportat la nivelul de echipare standard, tehnologia și spațiul oferit, prețul este unul competitiv. Pentru cei care caută un SUV modern, eficient și corect echipat, Starray este o alegere care merită luată în calcul.