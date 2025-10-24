Tesla mizează pe relevanță fără să producă modele noi de mașini

La aproape un deceniu de la lansarea Modelului 3, Tesla pare să fi încetinit ritmul lansărilor auto, în timp ce rivalii chinezi inovează la fiecare doi ani. Compania lui Elon Musk nu pregătește niciun model complet nou, mizând în schimb pe conducerea autonomă și AI, potrivit Reuters.

Modelul Cybertruck, singura noutate majoră din ultimii ani, s-a dovedit un eşec comercial, iar proiectul pentru un vehicul electric de 25.000 de dolari a fost abandonat. În locul acestuia, Tesla a introdus versiuni simplificate ale modelelor 3 şi Y, cu preţuri de 37.000 şi 40.000 de dolari, fără planuri anunţate pentru modele complet noi.

Compania nu a realizat o redesenare completă a niciunui model în aproape două decenii. În timp ce producători precum BYD lansează zeci de modele noi într-un ritm accelerat, Tesla continuă să trateze maşinile sale precum telefoanele iPhone, adăugând doar îmbunătăţiri prin actualizări software.

Unii analişti consideră că abordarea minimalistă a Tesla, un produs cu marjă ridicată, fără lux inutil, dar cu tehnologie avansată, poate funcţiona. Potrivit S&P Global Mobility, vânzările Tesla au scăzut cu 6% în primele nouă luni ale anului, iar profitul net s-a redus cu 37% în trimestrul al treilea, pe fondul tarifelor impuse de administraţia Trump şi al creşterii costurilor de cercetare.

În timp ce producătorii tradiţionali investesc masiv în noi designuri şi tehnologii, Tesla îşi concentrează resursele pe dezvoltarea robotaxielor şi a roboţilor umanoizi, sperând să transforme compania dintr-un constructor auto într-un lider al industriei AI.

Analistul Tom Libby spune că Tesla nu poate ignora la nesfârşit legea gravitaţiei din industria auto, iar vânzările scad pe măsură ce modelele îmbătrânesc.

Analiștii avertizează că Tesla riscă să plătească preţul pentru absenţa inovaţiei în piaţa auto care a consacrat-o și Cu o gamă redusă şi modele tot mai vechi.