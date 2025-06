Teroristul antisemit din Colorado, Mohamed Sabry Soliman, a folosit un aruncător de flăcări improvizat

FBI investighează atacul antisemit în Colorado, SUA, care a avut loc în timpul unei adunări săptămânale a comunității evreiești. Potrivit poliției din Boulder, șase persoane au fost rănite.

Suspectul, Mohamed Sabry Soliman, a folosit un aruncător de flăcări improvizat și a lansat un dispozitiv incendiar în mulțime, strigând „Palestina liberă!”, a declarat Mark Michalek, agent special al FBI din Denver, într-o conferință de presă de duminică.

Incidentul a avut loc în timpul evenimentului Boulder Run for Their Lives, o întâlnire săptămânală a comunităţii evreieşti, organizată pentru a susține ostaticii capturați în timpul atacurilor din 7 octombrie 2023 din Israel, conform Anti-Defamation League.

Conform FBI, șase victime cu vârste între 67 și 88 de ani au fost rănite în atacul de duminică. Una dintre ele a suferit răni foarte grave, a declarat șeful poliției din Boulder, Stephen Redfearn. Patru dintre victime au fost transportate la Spitalul Comunitar din Boulder, iar două au fost transportate cu elicopterul în zona metropolitană Denver. Toate cele șase victime continuă să primească îngrijiri medicale.

Soliman, în vârstă de 45 de ani, a acționat pe cont propriu și nu este asociat cu un grup sau o rețea mai extinsă, a declarat Michalek. Stephen Miller, adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, a afirmat că suspectul implicat în atacul de duminică „a depășit ilegal” perioada de ședere autorizată de viza turistică.

„I s-a acordat o viză turistică de către administraţia Biden, iar apoi a depăşit ilegal durata de şedere permisă de această viză. Ca răspuns, administraţia Biden i-a acordat un permis de muncă.”, a scris Miller, pe platforma X.

