Teresa Ribera o implică pe Von der Leyen în decizia de amendare a Google

Teresa Ribera, comisar european pentru concurență, a explicat că a fost o decizie strategică să nu organizeze o conferință de presă în legătură cu amenda de 2,95 miliarde de euro aplicată Google pentru abuz de poziție dominantă pe piața publicității online, potrivit analiștilor de la Politico.

Această alegere a fost făcută în colaborare cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și a stârnit controverse în rândul jurnaliștilor și al analiștilor politici.

Teresa Ribera a susținut că alegerea de a nu organiza o conferință de presă nu a fost o simplă coincidență sau o problemă de program, ci o decizie deliberată luată împreună cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

În locul prezenței la podium, Comisia a publicat un comunicat oficial și a organizat sesiuni off-the-record pentru jurnaliști, în care oficialii departamentului de concurență au oferit explicații detaliate fără a fi citați nominal.

Ribera a subliniat că această abordare a fost gândită pentru a controla mesajul într-un context politic delicat, asigurându-se totodată că va fi disponibilă ulterior pentru clarificări.

Această strategie a vizat echilibrul între transparență și protejarea poziției Comisiei în fața publicului și mediului internațional.

Decizia Teresei Ribera de a nu organiza o conferință de presă privind amenda de 2,95 miliarde de euro aplicată Google a fost însoțită de o serie de declarații contradictorii care au generat confuzie în rândul jurnaliștilor și al publicului.

La câteva zile după anunț, Arianna Podestà, purtătoare de cuvânt adjunctă a Comisiei Europene, a afirmat că Ribera nu a putut participa la conferință deoarece urma să călătorească foarte devreme în Etiopia, transmitând astfel că motivul absenței era strict logistic.

Ulterior, cabinetul Teresei Ribera a infirmat această explicație, precizând că nu au existat comentarii oficiale despre călătorie și că informația transmisă inițial a fost un „neînțeles”.

Ribera însă a subliniat că a fost prezentă la sediul Comisiei Europene și că era disponibilă pentru jurnaliști în zilele următoare. Aceste contradicții au amplificat critici privind transparența și coerența comunicării oficiale a Comisiei Europene.

Decizia Teresei Ribera de a nu organiza o conferință de presă în legătură cu amenda de 2,95 miliarde de euro aplicată Google a stârnit numeroase reacții critice în rândul jurnaliștilor și al analiștilor politici.

Mai mulți reporteri din Bruxelles au semnalat că absența unei declarații oficiale coerente a Comisiei Europene a creat confuzie și a ridicat semne de întrebare cu privire la transparența instituțională.

Analiștii au remarcat că lipsa unui dialog direct cu presa poate afecta credibilitatea deciziilor Comisiei și poate fi interpretată ca o evitare a întrebărilor incomode legate de contextul politic și economic al sancțiunii.

În plus, contradictorialitatea declarațiilor între cabinetul Teresei Ribera și purtătoarea de cuvânt adjunctă, Arianna Podestà, a intensificat suspiciunile privind coerența comunicării oficiale.

Această situație a generat dezbateri privind necesitatea unor mecanisme mai clare de comunicare publică în cadrul executivului european.

Implicațiile politice ale deciziei Teresei Ribera de a nu organiza o conferință de presă privind amenda de 2,95 miliarde de euro aplicată Google sunt semnificative.

Această sancțiune a venit într-un context internațional tensionat, în care Uniunea Europeană și Statele Unite au avut mai multe conflicte legate de reglementarea marilor companii tehnologice americane.

Prin evitarea unei apariții publice directe, Ribera a încercat să reducă potențialele reacții negative și presiuni diplomatice asupra Comisiei Europene, în special din partea administrației americane.

De asemenea, decizia reflectă modul în care comisarii europeni trebuie să navigheze între responsabilitățile lor de reglementare și considerentele politice, gestionând atât relațiile externe, cât și percepția publică.

În plus, evitarea conferinței de presă a ridicat întrebări cu privire la transparența instituțională, provocând dezbateri în rândul jurnaliștilor și al societății civile privind comunicarea oficială a UE.