Republica Moldova. Penitenciarul nr. 13 din Chișinău ar trebui mutat în afara capitalei, iar terenul pe care se află în prezent ar putea fi vândut pentru a aduce venituri la bugetul de stat. Este propunerea premierului Vasile Tofan, care susține că deținuții sunt ținuți pe unul dintre cele mai scumpe terenuri din oraș. În locul închisorii ar putea fi construite hoteluri sau clădiri de birouri. Șeful Guvernului cere accelerarea proiectului unui nou penitenciar, discutat de mai bine de un deceniu.

Executivul a examinat un proiect de hotărâre privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării celui de-al treilea amendament la acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Documentul vizează construcția unui nou penitenciar în Chișinău.

Premierul Vasile Tofan a criticat durata îndelungată a proiectului și a insistat că actuala închisoare nu ar trebui să ocupe în continuare un teren atât de valoros din centrul capitalei. În opinia sa, mutarea penitenciarului ar permite valorificarea terenului prin vânzare. Banii obținuți ar putea fi folosiți pentru alte investiții ale statului. Pe amplasamentul actual ar putea fi construite hoteluri sau clădiri de birouri.

Tofan a subliniat că, indiferent de infracțiunile comise, persoanele condamnate trebuie să beneficieze de condiții de detenție cât de cât umane. În același timp, el consideră că închisoarea ar putea fi amplasată în afara orașului.

„Noi încercăm să facem penitenciarul acesta de foarte mulți ani, din 2013. Deținuții, chiar dacă sunt criminali, trebuie să fie în condiții cât de cât umane. Noi avem un penitenciar în centrul Chișinăului. Pe cel mai scump pământ din Chișinău, noi ținem deținuți. Cu tot respectul, pot să stea și la Băcioi sau în afară undeva, sau unde vrem să-l construim”, a declarat premierul.

Șeful Executivului a insistat că terenul actual trebuie valorificat și că proiectul noului penitenciar nu mai poate fi amânat.

„Pământul acesta din centrul Chișinăului trebuie valorificat pentru lucruri care să aducă bani statului, să fie un hotel acolo, clădiri de birouri, să fie orice fi, dar să nu stea. Chiar criminalii din țara asta să stea în cel mai luxos loc unde un ar de teren costă 50 – 100 de mii de euro?”, a afirmat Vasile Tofan.

Premierul a cerut autorităților să accelereze lucrările și să găsească soluții pentru a duce proiectul la capăt.

„Așa că noi trebuie să mutăm piciorul în afara orașului și pământul ăsta actual prin cer. Actual, să fie vândut. Să încasăm bani mari la stat și avem cu siguranță investiții mari de făcut. Cam asta e planul de coșmar. Vă rog frumos, accelerăm cu intenție, pentru că e timpul, e timpul deja”, a declarat șeful Guvernului.

Proiectul noului penitenciar este discutat de mai bine de un deceniu. Potrivit condițiilor stabilite anterior, investiția este estimată la 75,9 milioane de euro.

Din această sumă, 50 de milioane de euro reprezintă împrumutul acordat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Alte 25,9 milioane de euro urmează să fie asigurate de statul Republica Moldova.

Noua instituție ar urma să aibă o capacitate de 1.050 de locuri. Aceasta este proiectată pentru a înlocui actualul Penitenciar nr. 13, aflat în centrul Chișinăului.

Ședința Guvernului din 28 octombrie a vizat inițierea negocierilor și aprobarea semnării celui de-al treilea amendament la acordul de împrumut. Demersul face parte din procesul de implementare a proiectului, care a trecut prin mai multe modificări ale mecanismului de realizare și ale termenelor.

Potrivit calendarului anunțat anterior de Ministerul Justiției, lucrările ar urma să fie finalizate până la sfârșitul anului 2028. Noul penitenciar ar urma să fie dat în exploatare în 2029.

Noul penitenciar este planificat în apropiere de localitatea Bubuieci, lângă Chișinău. Proiectul prevede construirea unei instituții moderne, cu o capacitate de peste 1.000 de locuri.

Investiția este considerată una dintre cele importante pentru sistemul penitenciar din Republica Moldova. Totuși, implementarea sa a fost amânată în repetate rânduri, iar construcția nu a fost finalizată în intervalele avute în vedere anterior.

Mutarea Penitenciarului nr. 13 ar permite eliberarea terenului din centrul capitalei. Premierul propune ca acesta să fie vândut, astfel încât statul să obțină venituri care să poată fi direcționate către alte investiții publice.

Deocamdată, declarațiile lui Vasile Tofan exprimă intenția Guvernului de a accelera proiectul și de a valorifica terenul actual. Pentru ca planul să fie realizat, este necesară continuarea proiectului noului penitenciar și finalizarea etapelor administrative și financiare.

Actualul Penitenciar nr. 13 a fost criticat în repetate rânduri pentru condițiile de detenție, supraaglomerare și infrastructura învechită. Situația a fost semnalată de organizații de profil și în documente referitoare la respectarea drepturilor persoanelor private de libertate.

Potrivit rapoartelor din domeniu, unele celule nu respectă standardele minime privind spațiul disponibil și intimitatea deținuților. Condițiile din sistemul penitenciar au generat și condamnări ale Republicii Moldova la nivel european.

Construcția unei noi instituții este prezentată de autorități drept o soluție pentru îmbunătățirea condițiilor de detenție și modernizarea infrastructurii.

În același timp, premierul susține că menținerea unei închisori pe un teren valoros din centrul Chișinăului nu este justificată economic. Planul anunțat de acesta presupune mutarea penitenciarului în afara capitalei și vânzarea amplasamentului actual, pentru a obține venituri la bugetul de stat.

Deocamdată, proiectul noului penitenciar rămâne în etapa de implementare, iar termenul avansat de autorități pentru darea în exploatare este anul 2029.