Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a declanșat un atac virulent împotriva lui Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu. Parlamentarul social-democrat a solicitat înlăturarea imediată din funcție a oficialului BNR, pe fondul unor declarații extrem de dure făcute de acesta din urmă cu privire la starea finanțelor publice.

Tensiunile au izbucnit după ce consilierul BNR a lansat un avertisment sever referitor la direcția în care se îndreaptă economia națională, acuzând deciziile politice din ultimul an. În replică, Daniel Zamfir a publicat un mesaj dur pe rețelele de socializare, în care critică venitul și parcursul profesional al oficialului Băncii Central-Române, acuzându-l de dublu standard politic.

„Dinozaurii n-au dispărut. S-au reinventat la BNR. Cu o obrăznicie fără margini, un îmbuibat de la BNR care cumulează pensia uriașă cu salariul uriaș, fost marxist trecut la neomarxiști, vorbește ca ultimul propagandist cu deprinderi vechi”, a notat pe Facebook liderul PSD.

Social-democratul consideră că afirmațiile făcute de Eugen Rădulescu depășesc limitele unui discurs tehnic și impun măsuri administrative drastice din partea conducerii BNR. Zamfir susține că astfel de luări de poziție afectează imaginea instituției.

„Să spui că „vom ajunge să mâncăm scoarță de copac” în calitate de consilier al Guvernatorului BNR, îl obliga pe Mugur Isarescu să-l demită rapid pe inconștientul consilier, octogenarul Eugen Rădulescu”, conchide Zamfir.

Reacția senatorului vine în contextul în care Eugen Rădulescu a exprimat critici vehemente la adresa politicilor fiscale aplicate de PSD în 2024. Consilierul guvernamental a atras atenția asupra consecințelor pe care o eventuală retrogradare a calificativului de țară în categoria junk le-ar putea avea asupra populației și a mediului de afaceri.

„Încet, dar tot mai sigur, ne îndreptăm spre dezastru. Demența politicienilor a ajuns la paroxism: după ce PSD a îngropat finanțele publice prin politica sa dincolo de iresponsabilă din 2024 și s-a opus cu o îndârjire sinucigașă oricărei reforme cât timp a făcut parte din guvern. Capitalurile vor ieși din România, spre încântarea decerebraților care vor să rămânem cu industria calului și să mâncăm fructe de pădure. Nu vor mai fi nici de-astea – vom mânca iarbă și scoarță de copac”, a transmis luni Eugen Rădulescu.