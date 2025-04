Social Tehnici pentru a obține un răspuns de la recrutori







Descoperă 5 tehnici imbatabile de a obține un răspuns de la recrutori atunci când aplici la joburi.

Dacă ai aplicat vreodată la un job și ai așteptat zile, săptămâni, poate chiar luni după un răspuns care n-a mai venit niciodată, știu exact cum te simți. Am aplicat la foarte multe joburi, am dat și teste, și nu am primit înapoi niciun fel de feedback sau răspuns. E ca atunci când trimiți un mesaj cu "Hei, ce mai faci?" și vezi că persoana l-a citit, dar... nimic. Tăcere totală. Și tu stai și te întrebi: Oare am zis ceva greșit? Oare nu sunt suficient de bun?

E frustrant, dar hai să vedem ce putem face ca să avem mai multe șanse să primim un răspuns de la recrutori. Că până la urmă, ei sunt portarii care decid dacă treci mai departe sau rămâi în coada listei.

1. CV-ul tău chiar spune cine ești?

Ok, știu că asta sună a sfat de manual, dar serios acum: te-ai uitat vreodată la CV-ul tău ca și cum ai fi un recrutor? E clar, e aerisit, spune dintr-o privire cine ești și de ce ai fi potrivit pentru jobul ăla? Sau e un roman plictisitor de trei pagini pe care nimeni nu are chef să-l citească?

Recrutorii primesc zeci, uneori sute de CV-uri pentru un singur post. Dacă ai un CV lung, cu fraze prea generale gen „sunt o persoană muncitoare și motivată”, s-ar putea să nu treci de primul filtru. Mai bine fă-l scurt și la obiect. Pune realizările, nu doar responsabilitățile. De exemplu, în loc de „am fost responsabil de vânzări”, scrie „am crescut vânzările cu 20% în 6 luni”. Vezi diferența?

Și încă ceva: ai grijă la greșelile de scriere! Un CV cu greșeli e ca o primă impresie proastă la o întâlnire - greu de reparat.

2. Aplici la joburi potrivite? Sau doar trimiți CV-ul peste tot?

Am avut o perioadă în care aplicam la orice job îmi ieșea în cale. Secretară? Sigur. Manager de proiect? De ce nu? Inginer IT? Eh, poate au nevoie de cineva care să facă glume la birou.

Problema e că, dacă aplici la joburi unde nu ai nici măcar 50% din cerințe, e foarte probabil să fii ignorat. Recrutorii își dau seama rapid când cineva aplică la întâmplare și nu pierd timp cu astfel de candidaturi. Mai bine aplici la mai puține joburi, dar îți personalizezi CV-ul și scrisoarea de intenție pentru fiecare.

3. Urmărești și revii cu un follow-up?

Asta e partea de care mulți se tem: să scrie un mesaj de follow-up. Dar gândește-te așa: dacă ai aplicat și n-ai primit niciun răspuns după o săptămână-două, ce ai de pierdut?

Un mesaj simplu, gen „Bună, am aplicat acum două săptămâni la poziția X și sunt foarte interesat de oportunitate. Aveți vreun update despre procesul de recrutare?” poate face minuni. Unii recrutori sunt pur și simplu ocupați și poate chiar au uitat de tine.

Atenție, totuși: nu trimite mesaje zilnic. Nu vrei să pari disperat sau să devii „tipul ăla enervant” din inboxul lor.

4. LinkedIn e prietenul tău (dacă știi cum să-l folosești)

Dacă nu ai cont pe LinkedIn, îți spun sincer: fă-ți unul! Și nu doar ca să existe, ci chiar să-l folosești. Mulți recrutori verifică profilurile de LinkedIn înainte de a lua o decizie.

Și uite o tehnică simplă care poate funcționa: dacă ai aplicat la un job, caută recrutorul pe LinkedIn și trimite-i o cerere de conectare cu un mesaj scurt. De exemplu:

"Bună, am aplicat recent la poziția X din compania dumneavoastră și mi-ar plăcea să discutăm mai multe. Sper să ne putem conecta!"

Nu garantez că vei primi răspuns 100% din cazuri, dar șansele tale cresc enorm față de cei care doar aplică și așteaptă.

5. Ai răbdare (dar nu prea multă)

Știu, e greu să aștepți. Mai ales când ai nevoie urgentă de un job. Dar procesul de recrutare poate dura săptămâni, uneori luni, în funcție de companie.

Dacă ai aplicat, ai dat follow-up și tot nu ai primit un răspuns, e ok să mergi mai departe. Nu te bloca într-un singur job și nu lua un "seen" ca pe o insultă personală. Recrutarea e un joc de numere și, uneori, ține doar de noroc.