În peisajul media și politic din România, puține voci reușesc să viralizeze analize de comportament cu aceeași viteză ca Dana Budeanu. Prin stilul său inconfundabil, direct și marcat de un limbaj tăios, Dana Budeanu decolează frecvent în topul tendințelor din online prin radiografii dure ale clasei politice.

Cea mai recentă țintă de pe Facebook? Raluca Turcan, un etern personaj-cheie în arhitectura Partidului Național Liberal (PNL) din ultimul deceniu.

Postarea Danei Budeanu readuce în atenția publicului un subiect intens dezbătut de analiștii politici de-a lungul anilor: pragmatismul politic dus la extrem și modul în care imaginea publică a liderilor femei este negociată în interiorul partidelor.

Mesajul publicat de Dana Budeanu pe rețelele de socializare punctează o serie de momente controversate din istoria recentă a PNL-ului, ambalate într-o satiră politică dură:

„CURCAN NE-A SPART! ÎN CINCI ANI PNL A AVUT PATRU PREȘEDINȚI, PE TOȚI I-A LINS ȘI PE TOȚI S-A PENTRU URMATORU! CRED CĂ DE AIA O ȘI CHEAMĂ LA POZE!”

Dincolo de violența de limbaj tipică platformelor de tip social media, textul ascunde câteva trimiteri clare la evenimente reale din trecutul partidului, oferind un studiu de caz despre reziliența, sau oportunismul în politică.

Budeanu face referire la instabilitatea de la vârful PNL, unde într-un interval scurt s-au succedat lideri precum Ludovic Orban, Florin Cîțu, Nicolae Ciucă, Ilie Bolojan sau interimari. În mod constant, Raluca Turcan a reușit să își păstreze funcțiile de conducere, ministerele sau influența, adaptându-și discursul și loialitatea în funcție de cine deținea frâiele puterii în Modrogan.

O altă trimitere directă vizează o declarație mai veche și extrem de controversată din interiorul spectrului politic (atribuită în trecut, în diverse forme de atac politic, unor lideri precum Ludovic Orban, poreclit în spațiul public „Mandolina”.

Dana Budeanu taxează dur lipsa de reacție și ceea ce ea numește „lipsa stimei de sine”: „Păi să stai să fumezi și bei în lockdown lângă Mandolina care a zis că ai ajuns în PNL prin paturi și să o ții lângă așa fără nicio urmă de stimă de sine, îți trebuie ficat nene!”

Pentru a înțelege de ce ironia Danei Budeanu rezonează cu o parte semnificativă din public, trebuie să privim analiza politică de fond, documentată de-a lungul timpului de jurnaliști de investigație și analiști cu autoritate.

Conform analizelor publicate de platforme independente precum Recorder, G4Media sau HotNews, Raluca Turcan este adesea descrisă drept unul dintre cei mai abili „navigatori” din politica românească. Intrată în atenția publicului ca protejată a lui Theodor Stolojan în perioada PLD/PDL, ea a reușit performanța rară de a face tranziția către PNL și de a rămâne mereu la putere, indiferent de facțiunea care a câștigat alegerile interne.

În momentele de criză din PNL, cum a fost Congresul tensionat din 2021, poziționarea Ralucăi Turcan a fost mereu un indicator al direcției în care se mută polul de putere.

Deși extrem de apropiată de Ludovic Orban, ea s-a raliat rapid „Echipei Câștigătoare” conduse de Florin Cîțu, o mutare intens criticată la acea vreme pentru lipsa de loialitate politică, dar pragmatică din punct de vedere al supraviețuirii guvernamentale.

Apoi s-a alăturat echipei lui Nicolae Ciucă, ultimul selfie fiind cu noul câștigător: Ilie Bolojan.

Intervențiile Danei Budeanu nu reprezintă jurnalism politic clasic, ci critică socială și pamflet bazat pe percepția publică. Dana Budeanu mizează pe experiența sa de zeci de ani în observarea comportamentului elitei din România (stil, atitudine, mimică, limbaj corporal).

Autoritatea ei pe Facebook este validată de cifre: sute de mii de reacții și un impact cultural major. Termeni lansați de ea devin adesea regionalisme sau expresii folosite curent.

Publicul îi acordă încredere deoarece adoptă o postură de „outsider care spune adevărul pe care ceilalți îl ascund”, atacând toate taberele politice fără discriminare.

În stilul ei abraziv, Dana Budeanu atinge o coardă sensibilă a electoratului român: sentimentul că liderii politici pun conservarea funcțiilor deasupra demnității personale sau doctrinare. Întrebarea retorică adresată de designer („Ce drecu femeie e aia care stă lângă unii care nu dau două cepe degerate pe ea?”) scoate în evidență, într-un mod brutal, compromisurile pe care femeile (și bărbații) din politica dâmbovițeană acceptă adesea să le facă pentru a rămâne în „pozele” oficiale ale puterii.

Pentru PNL, astfel de critici virale rămân o problemă majoră de imagine, reamintind constant publicului de perioadele de instabilitate și de compromisurile din timpul pandemiei.