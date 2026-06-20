Omenirea se îndreaptă către o nouă ordine mondială, dar nu în sensul în care această sintagmă a mai fost folosită, ci într-unul foarte precis: șefii companiilor de AI au ajuns să stea la masă, de la egal la egal, cu liderii celor mai puternice state ale lumii, potrivit Axios.

Imaginea de la Evian a fost o scenă istorică, chiar șocantă, care surprinde o ordine geopolitică odinioară de neimaginat. Alături de cei mai puternici șefi de state din lume, care s-au reunit în Alpii francezi săptămâna aceasta pentru summitul anual G7, au stat directorii generali ai companiilor dominante de inteligență artificială (AI) din America, așezați și tratați ca șefii unor state-națiune.

Acesta este viitorul pe care mulți lideri și CEO de companii de AI îl văd - șefi de stat și maeștri ai tehnologiei în discuții constante și, uneori, în conflict, cu privire la cine controlează inteligența artificială, regulile acesteia și aplicarea acesteia la guvernare și securitatea mondială.

Gândiți-vă la războiul recent dintre Anthropic și Administrația Trump ca la un mic test al acestei dinamici, cu guverne care se luptă cu companii private din cauza amenințării produselor lor la adresa securității SUA sau globale.

Altman a fost în centrul atenției miercuri, când a intrat în sala summitului de la Évian-les-Bains pentru un prânz de lucru cu șefii de stat, miniștri și membri ai cabinetelor din întreaga lume.

A avut întâlniri bilaterale cu mulți dintre șefii de stat. A auzit în repetate rânduri că țările își doresc ca firmele de AI să fie parteneri de încredere.

„Nu vă cedați responsabilitățile laboratoarelor de AI precum al meu”, a spus Altman în discursuri cu ușile închise. Ulterior, a adăugat: „Niciun laborator nu ar trebui să ia deciziile”.

Amodei, Altman și Alexandr Wang, directorul executiv al AI de la Meta, au pozat fiecare cu Macron, cu steagul francez în spate, pe scaunul ocupat de obicei de un președinte, prim-ministru sau cancelar.

De asemenea, la prânzul de lucru au participat: Arthur Mensch, CEO al companiei franceze Mistral AI, și șefii laboratoarelor de inteligență artificială din Japonia, Germania, Italia și Marea Britanie.

Prânzul de lucru a fost închis presei. Dar Axios a aflat câteva remarci-cheie ale fiecăruia dintre cei trei titani ai inteligenței artificiale. Toți trei au îndemnat puterile occidentale să colaboreze pentru a se asigura că democrațiile continuă să controleze AI:

Dario Amodei le-a spus liderilor G7 că trebuie să „reziste tentației de a se diviza” în ceea ce privește lansarea de instrumente avansate de inteligență artificială. El se referea la democrațiile care se unesc ca lideri ai inteligenței artificiale versus guvernele autoritare.

Sam Altman a cerut „un forum internațional de discuții care să stabilească standarde acceptate la nivel global pentru testare, să ofere analize de experți și imparțiale ale capacităților și riscurilor și să servească drept loc pentru cooperarea între națiuni”.

Odată ce barierele de siguranță sunt implementate, „trebuie să mergem spre libertatea umană”, a adăugat el. „Vrem ca toți cei de pe Pământ să beneficieze de această tehnologie și să își dea seama singuri cum să o folosească”. „Suntem o companie americană și vom fi guvernați de legile Statelor Unite. Dar recunoaștem și apreciem profund suveranitatea națiunilor democratice din această sală”.

Hassabis, al cărui startup de AI DeepMind a fost cumpărat de Google în 2014, a declarat: „Când vom privi înapoi la acest moment peste 10, 20 de ani, cred că vom vedea că ne aflăm la poalele singularității. ... Cred că aceasta nu este nimic mai puțin decât o nouă eră în istoria omenirii care se profilează la orizont”.

„Cred că avem nevoie, și toată lumea vorbește despre asta, de un organism de standardizare, un organism de standardizare condus de SUA, care, în mod ideal, să lucreze în strânsă cooperare cu comunitatea democratică internațională.”

„Ne aflăm într-unul dintre cele mai critice momente din istoria omenirii”, a adăugat Hassabis. „Este un potențial imens. Dacă facem asta corect, cred că putem inaugura Epoca de Aur a descoperirilor și progresului științific.”