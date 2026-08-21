Țările nordice, pregătite să riposteze dacă Rusia provoacă NATO

Statele nordice trebuie să își consolideze rapid capacitățile militare și să fie pregătite să reacționeze în cazul unei provocări din partea Rusiei, aq declarat fostul ministru danez de Externe Jeppe Kofod, citat de TVPWorld. Declarațiile au fost făcute în contextul exercițiilor militare desfășurate de NATO în Polonia, în apropierea enclavei ruse Kaliningrad.

Kofod a subliniat, într-o intervenție pentru TVP World, că exercițiile militare au și rolul de a transmite Moscovei un mesaj de descurajare. În opinia sa, statele membre ale Alianței trebuie să demonstreze că dispun de forțele și resursele necesare pentru a răspunde oricărei amenințări.

„Trebuie să fim rezilienți. Trebuie să ne antrenăm forțele militare”, a declarat fostul oficial danez.

El a adăugat că Rusia nu ar trebui să interpreteze în niciun fel greșit capacitatea NATO de reacție. „Dacă ne provoacă, suntem pregătiți să răspundem. Așa că nici măcar nu ar trebui să se gândească la această idee”, a afirmat Jeppe Kofod.

Exercițiile militare din Polonia au început în apropierea regiunii Kaliningrad, una dintre cele mai importante zone strategice ale Rusiei în Europa. Enclava este situată între Polonia și Lituania, două state membre NATO, ceea ce îi conferă o importanță deosebită în planurile de securitate ale Alianței.

La activități participă și militari americani, iar fostul ministru danez consideră prezența acestora un semnal relevant pentru securitatea europeană. „SUA sunt încă foarte prezente în Europa, iar acest lucru este bun pentru securitatea noastră”, a spus el.

Kofod consideră că statele europene trebuie să accelereze investițiile în apărare. El a remarcat dezvoltarea rapidă a capacităților militare ale țărilor nordice în ultimii ani, dar susține că ritmul actual nu este suficient în raport cu amenințările existente.

Fostul ministru pledează pentru atingerea cât mai rapidă a obiectivului privind alocarea a 5% din PIB pentru apărare în statele NATO. În același timp, el consideră că resursele militare existente în Europa ar putea fi folosite mai eficient printr-o cooperare mai strânsă între aliați.

„Fiecare țară are resurse militare. Polonia are multe resurse militare, iar dacă le aduci împreună, atunci Rusia nu va avea nicio șansă”, a susținut Kofod.

Declarațiile fostului oficial danez au venit și pe fondul discuțiilor privind consolidarea apărării aeriene europene. Liderii statelor nordice au analizat inclusiv posibilitatea unei cooperări mai strânse în acest domeniu.

Kofod a pledat pentru dezvoltarea unor sisteme comune și pentru creșterea capacității de protecție a infrastructurii esențiale, precum rețelele de electricitate, conductele și instalațiile petroliere.

El a descris acțiunile atribuite Rusiei drept parte a unui război hibrid și a avertizat că Europa trebuie să fie pregătită să își protejeze infrastructura și populația.

În același timp, fostul ministru danez a cerut continuarea sprijinului militar pentru Ucraina, în special prin furnizarea de sisteme de apărare aeriană. Potrivit acestuia, protejarea infrastructurii ucrainene devine cu atât mai importantă înaintea sezonului rece, când Rusia ar putea încerca să intensifice atacurile asupra unor obiective esențiale.