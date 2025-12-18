Târg de Crăciun cu produse agroalimentare românești, în curtea Ministerului Agriculturii

Bucureştenii sunt invitaţi să descopere gustul autentic al produselor româneşti la Târgul de Crăciun organizat în curtea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), în perioada 18-20 decembrie 2025. Evenimentul, susținut de Cooperativa Agricolă Caprirom Sud Muntenia, aduce împreună producători locali cu delicii tradiţionale, cadouri artizanale și experiențe festive pentru întreaga familie.

Manifestarea este o inițiativă a MADR menită să susțină producătorii autohtoni și să încurajeze consumul de produse românești autentice, obținute cu respectarea legislației europene și naționale în vigoare. Evenimentul oferă vizitatorilor oportunitatea de a se informa cu privire la proveniența produselor, la metodele tradiționale de producție și la criteriile care atestă calitatea și autenticitatea acestora.

Cei care vor participa la târg vor putea achiziționa produse din toate regiunile țării, precum brânză, preparate din carne de porc și din pește, cozonaci, prăjituri și plăcinte, fructe și legume proaspete, nuci, prune uscate, vinuri și miere ecologică. Evenimentul se desfășoară în curtea MADR între 18 și 20 decembrie 2025, cu sprijinul Cooperativei Agricole Caprirom Sud Muntenia.

Un element distinct al ediției din acest an îl reprezintă participarea Stațiunii de Cercetare Popăuți - Botoșani, prezentă cu un stand propriu. Vizitatorii vor putea descoperi produse autentice și informații despre activitatea de cercetare agricolă desfășurată în zonă și importanța acesteia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar românesc.

Atmosfera târgului va fi completată de momente artistice și colinde susținute de copii. Aceste activități vor aduce spiritul Crăciunului mai aproape de toți cei prezenți, transformând evenimentul într-o experiență plăcută pentru întreaga familie.

Prin organizarea târgului, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale promovează valorile tradiționale, calitatea și diversitatea produselor agroalimentare autohtone. Evenimentul oferă consumatorilor posibilitatea de a susține direct economia locală și de a redescoperi gusturile autentice ale României.

Târgul de Crăciun din curtea MADR va fi deschis între joi, 18, și sâmbătă, 20 decembrie 2025, în intervalul orar 9:00 – 19:00.