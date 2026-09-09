Sute de zboruri, anulate în Marea Britanie. Perturbările continuă

Peste 150 de zboruri au fost anulate miercuri în Marea Britanie, după ce o defecțiune tehnică a serviciului britanic de control al traficului aerian a provocat perturbări majore în întreaga rețea. Aproape toate anulările au fost înregistrate pe aeroportul Heathrow, iar pasagerii au fost avertizați că revenirea la normal va dura, potrivit AFP.

Problemele au început marți, când o defecțiune a sistemelor Serviciului Național de Trafic Aerian (NATS) a afectat numeroase curse către și dinspre Regatul Unit. Potrivit FlightRadar24, 177 de zboruri programate pentru miercuri fuseseră deja anulate, după aproximativ 1.300 de anulări înregistrate în ziua precedentă.

Aeroportul Heathrow, cel mai aglomerat din Marea Britanie, a fost principalul punct afectat de anulările de miercuri. Și aeroportul Gatwick, situat la sud de Londra, a raportat perturbări.

Heathrow a anunțat marți seara că plecările au fost reluate, după ce o problemă tehnică obligase aeroportul să suspende sosirile. Conducerea aeroportului a avertizat însă că întârzierile și anulările ar putea continua și le-a cerut pasagerilor să verifice situația zborului la compania aeriană înainte de a se deplasa.

Aeroporturile din Liverpool, Birmingham și Edinburgh au fost, de asemenea, afectate. În Irlanda, Aeroportul din Dublin a anunțat anularea a zeci de zboruri.

NATS a transmis că lucrează pentru a ajuta companiile aeriene și aeroporturile să depășească perturbările. Serviciul a precizat că defecțiunea a fost remediată, dar că eliminarea întârzierilor acumulate necesită timp.

„A fost o recuperare foarte complexă, care a creat dificultăți pentru întreaga rețea aeriană, iar revenirea la normal va dura ceva timp”, a transmis NATS.

Organizația și-a cerut scuze pasagerilor afectați și a recunoscut că situația este extrem de frustrantă pentru cei care nu au putut ajunge la destinație.

British Airways a anunțat că a fost nevoită să anuleze sau să redirecționeze peste 100 de zboruri, afectând zeci de mii de clienți.

Ryanair a transmis că peste 65.000 de pasageri ai companiei au fost afectați de perturbări și că mai mult de 50 de zboruri au fost anulate.

Problemele au avut consecințe și pentru echipele sportive. Arsenal, care urma să joace miercuri împotriva formației Napoli, în Liga Campionilor, a fost nevoită să anuleze conferința de presă dinaintea meciului, după ce zborul echipei a fost întârziat.

La Gatwick, o pasageră a relatat că a stat blocată timp de trei ore pe pistă, înainte de a fi nevoită să coboare din avionul care urma să o transporte în Irlanda.

„A trece prin acel aeroport a fost ca și cum ai încerca să evadezi din Alcatraz”, a declarat Josie Donoghue pentru agenția britanică Press Association.

Un alt pasager, citat în relatarea AFP, a descris situația de la Gatwick drept „un coșmar absolut”.

Ministrul britanic al Transporturilor, Heidi Alexander, a declarat că solicită garanții că autoritățile vor analiza defecțiunea și vor lua măsuri pentru a preveni repetarea unor astfel de incidente.

„Solicit asigurări că se vor trage învățăminte și că sistemele care susțin aviația sunt la înălțimea sarcinii”, a transmis ministrul.

Defecțiunea readuce în atenție vulnerabilitatea infrastructurii de control al traficului aerian. În august 2023, o altă problemă tehnică majoră a afectat peste 700.000 de pasageri în Marea Britanie, după ce sute de zboruri au fost întârziate sau anulate.

Pentru pasagerii care urmau să călătorească miercuri, companiile aeriene au recomandat verificarea statutului zborului înainte de plecarea către aeroport.

Surse: AFP, FlightRadar24, NATS, Press Association, Heathrow.