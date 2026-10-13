Autoritățile din landul german Baden-Württemberg au descoperit 358 de căsătorii în care cel puțin unul dintre parteneri era minor. Printre cazurile documentate se numără cel al unei fetițe de numai 11 ani, căsătorită cu un adolescent de 17 ani, dar și situații în care fete de 12, 14 sau 16 ani au fost căsătorite cu bărbați adulți. Datele au fost făcute publice după ce doi deputați ai partidului Alternativa pentru Germania (AfD) au adresat o solicitare parlamentară guvernului regional, potrivit Euronews.

Din 2012 și până în prezent, autoritățile au identificat sute de asemenea situații, însă numai opt dintre căsătorii au fost anulate definitiv prin hotărâri judecătorești.

Printre cele mai grave situații înregistrate de autorități se numără cazul unei fetițe irakiene de 11 ani, căsătorită cu un adolescent de 17 ani. Căsătoria a fost anulată în 2020.

Un alt caz, soluționat în 2018, a implicat o fată afgană de 14 ani și un bărbat de 30 de ani. Documentele oficiale consemnează și situația unei fete afgane de 12 ani, căsătorită cu un bărbat de 21 de ani, caz înregistrat în 2023.

În 2024, autoritățile au obținut anularea definitivă a altor două căsătorii. Una dintre acestea implica o adolescentă germană de 16 ani și un bărbat pakistanez de 25 de ani. Cealaltă privea o fată siriană de 16 ani și un bărbat sirian de 27 de ani.

În evidențele oficiale apar în mod repetat și alte cazuri în care fetele aveau 13 sau 14 ani. Cele mai recente situații, consemnate în 2026, includ adolescente de 16 și 17 ani căsătorite cu bărbați adulți.

Deși autoritățile au documentat 358 de cazuri, doar opt dintre acestea s-au încheiat prin hotărâri judecătorești definitive de anulare, pronunțate între 2018 și 2024.

Celelalte 350 de situații apar în evidențe la categoria „alte modalități de soluționare”, pentru perioada 2015–2026.

Această clasificare nu înseamnă automat că toate căsătoriile au continuat sau că instituțiile nu au intervenit. Guvernul regional a explicat că procedurile puteau fi închise din mai multe motive: decesul unuia dintre soți, împlinirea vârstei majoratului, renunțarea la solicitarea de anulare sau încheierea unei noi căsătorii în străinătate.

În aceste situații nu a fost pronunțată însă o hotărâre judecătorească definitivă de anulare a căsătoriei. La momentul transmiterii răspunsului oficial, Ministerul de Interne regional nu avea informații despre procese de acest fel aflate pe rolul instanțelor.

Numărul căsătoriilor deja înregistrate nu reflectă întreaga amploare a fenomenului. Datele unui centru specializat în sprijinirea persoanelor amenințate de căsătorii forțate arată că numeroși copii și adolescenți se confruntă cu riscul de a fi obligați să se căsătorească.

Centrul YASEMIN, finanțat de autoritățile din Baden-Württemberg, a înregistrat 271 de cazuri de consiliere în 2025. În 80 dintre acestea, persoanele solicitante se aflau în pericol de a fi constrânse să se căsătorească.

Dintre cele 80 de persoane, 33 erau minore. Patru aveau mai puțin de 12 ani, cinci aveau 12 ani, iar alte două aveau 13 ani.

Cifrele se referă la persoane expuse riscului de căsătorie forțată, nu la căsătorii confirmate. Centrul oferă sprijin și pentru alte probleme, astfel că datele sale nu permit stabilirea numărului exact de elevi afectați.

Solicitarea parlamentară a fost formulată de deputații regionali Nikolaos Boutakoglou și Emely Knorr, membri ai AfD. Cei doi au cerut informații inclusiv despre efectele căsătoriilor forțate asupra educației copiilor și adolescenților.

Ministerul Educației a transmis că nu colectează statistici privind elevii afectați de asemenea situații. Totodată, guvernul regional nu deține informații despre țările în care au fost încheiate căsătoriile analizate.

Autoritățile înregistrează vârsta și cetățenia persoanelor la momentul căsătoriei, deoarece aceste informații pot fi relevante pentru eventualele proceduri de anulare.

Potrivit Euronews, solicitarea parlamentarilor a venit după publicarea, la sfârșitul lunii iulie 2026, a unui ghid de intervenție de urgență realizat de organizația pentru drepturile femeilor Terre des Femmes.

Documentul se adresează în special personalului din școli și urmărește să ajute la identificarea copiilor și adolescenților care ar putea fi expuși riscului unei căsătorii forțate.

Deputata Emely Knorr a cerut măsuri mai ferme pentru protejarea minorilor, susținând că aceștia au dreptul la siguranță, educație și posibilitatea de a-și decide propriul viitor.

În Germania, persoanele se pot căsători legal începând de la vârsta de 18 ani. Din vara anului 2017, țara aplică o legislație specială pentru combaterea căsătoriilor cu minori.

În 2024, Bundestagul a adoptat noi reglementări privind protecția minorilor implicați în căsătorii încheiate în străinătate. Separat, legea germană sancționează căsătoria forțată, aceasta fiind considerată infracțiune.

Cele două situații trebuie diferențiate din punct de vedere juridic. Faptul că unul dintre parteneri era minor nu demonstrează automat că acesta a fost constrâns să se căsătorească, deși asemenea cazuri pot ridica probleme serioase privind protecția copilului.

Convenția ONU privind drepturile copilului consideră copil orice persoană care nu a împlinit 18 ani, în condițiile prevăzute de tratat.

Baden-Württemberg, un land situat în sud-vestul Germaniei, are aproximativ 11,24 milioane de locuitori, reprezentând aproape 13,5% din populația țării.