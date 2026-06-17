Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti a dispus achitarea definitivă a unui bărbat trimis în judecată pentru incitare la violenţă, ură sau discriminare, după ce a postat pe TikTok două mesaje în contextul tensionat creat de anularea turului al doilea al alegerilor prezidenţiale din 2024. Decizia a rămas definitivă după ce Curtea de Apel Bucureşti a respins apelul formulat de Parchet.

Cazul face parte din seria dosarelor anunţate în martie anul trecut de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, când procurorii au trimis în judecată cinci persoane aflate sub control judiciar pentru fapte precum incitare la violenţă, ură sau discriminare, ameninţare, promovarea cultului unor persoane vinovate de genocid, crime contra umanităţii sau crime de război, precum şi promovarea în public a unor idei, doctrine sau concepţii fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe.

Ancheta viza mesaje publicate pe reţelele de socializare de susţinători ai candidatului Călin Georgescu, pe fondul reacţiilor generate de anularea scrutinului.

În cazul bucureşteanului vizat în acest dosar, cauza a fost înregistrată la Judecătoria Sectorului 5 la 20 martie 2025. Potrivit rechizitoriului, procurorii au reţinut că, la 5 decembrie 2024, inculpatul a publicat pe TikTok două mesaje:

„Strada este cu tine domnule Georgescu!!! 1989 a fost doar antrenament” şi „Stați liniștiți domnule (…) dacă acum au ieșit doar tramvaiele la protest o să iasă și tancurile….Și nu îi batem doar cu poșeta”.

Mesajele au fost publicate de utilizatorul “christi.cio” în două înregistrări audio-video distribuite pe platformă.

Instanţa de fond a apreciat însă că formulările respective nu întrunesc condiţiile legale ale infracţiunii pentru care inculpatul a fost trimis în judecată. Judecătorul a reţinut că mesajele nu au avut ca scop crearea unui climat ostil sau intimidant împotriva unei categorii de persoane şi că nu pot fi interpretate ca un îndemn direct, imediat şi concret la acte de violenţă.

În motivare s-a arătat că simpla utilizare a unor expresii dure sau provocatoare nu este suficientă pentru a atrage răspunderea penală în lipsa cerinţelor de tipicitate prevăzute de lege.

Instanţa a mai arătat că legea sancţionează incitarea la violenţă, ură sau discriminare împotriva unei persoane ori a unei categorii de persoane, pe motivul apartenenţei la acel grup, iar în acest caz nu a fost identificat un asemenea grup determinat. Potrivit judecătorului, afirmaţiile nu au reprezentat un atac generalizat împotriva unei categorii politice şi nici nu au produs consecinţe de natură să tulbure ordinea publică sau să genereze reacţii violente.

În consecinţă, la 24 iunie 2025, Judecătoria Sectorului 5 a dispus achitarea inculpatului, reţinând că fapta nu este prevăzută de legea penală.

Parchetul a atacat sentinţa, iar dosarul a ajuns pe rolul Curţii de Apel Bucureşti. Instanţa de control judiciar a menţinut însă soluţia de achitare, printr-o hotărâre definitivă pronunţată la 27 mai 2026:

„Solutia pe scurt: DP 920/A În baza art. 421 alin. (1) pct. 1 lit. b) Cod procedură penală respinge ca nefondat apelul formulat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București împotriva sentinței penale nr. 1601 din data de 24.06.2025 pronunțată de Judecătoria Sectorului 5 București – Secția I Penală în dosarul nr. 7124/302/2025. În baza art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziția procurorului și intimatului-inculpat, prin intermediul grefei instanței, astăzi, 27.05.2026.”

În acest fel, procurorii au pierdut definitiv cauza în ceea ce priveşte acuzaţia de incitare la violenţă, ură sau discriminare formulată în legătură cu cele două postări de pe TikTok.