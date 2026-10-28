Republica Moldova. Denis Roabeș, solistul The Motans, își surprinde fanii cu o lansare diferită de piesele de dragoste cu care i-a obișnuit. Artistul a lansat „Minunata lume nouă”, o melodie cu un mesaj social puternic și un videoclip care atrage atenția prin imagini neobișnuite. În timp ce clădirile ard și oamenii fug din calea dezastrului, cântărețul stă liniștit la o terasă și își savurează cafeaua.

În noul videoclip, filmat în alb-negru, Denis Roabeș apare relaxat, cu ochelari de soare, la o masă de terasă. În jurul său, însă, orașul este cuprins de haos. Clădirile sunt în flăcări, străzile se umplu de fum, iar oamenii încearcă să fugă din calea pericolului.

Imaginile devin cu atât mai surprinzătoare cu cât unii trecători nu încearcă să ajute, ci filmează totul cu telefoanele mobile. În mijlocul agitației, artistul nu pare impresionat de nimic și continuă să-și bea cafeaua.

Momentul cel mai șocant apare spre final. O explozie schimbă atmosfera videoclipului, iar imaginile trec brusc de la alb-negru la culoare. Denis Roabeș apare atunci ca un schelet carbonizat, rămas la aceeași masă, cu ochelarii de soare pe față. În lentile se reflectă explozii nucleare.

Chiar și în această imagine apocaliptică, personajul continuă să-și savureze cafeaua. Scena transmite ideea unei indiferențe care nu dispare nici atunci când totul se prăbușește în jur.

Dincolo de imaginile spectaculoase, noua melodie vorbește despre nepăsare, nedreptate și pierderea reperelor morale. Versurile scrise de Denis Roabeș critică atitudinea celor care văd problemele societății, dar aleg să nu reacționeze.

„Când văd că dreptatea e surdă, parcă vreau și mai multe să-i zic. Ne-am pierdut într-o lume prea scumpă care nu valorează nimic. Stăm cu draperii trase la ochi și ne facem cu toții că plouă. Dragii mei, bine ați venit în minunata lume nouă”, sunt versurile care sintetizează mesajul piesei.

Titlul are o notă ironică. Artistul descrie o lume în care oamenii pot ajunge să privească tragediile din jur ca pe niște imagini pe un ecran, fără să se mai simtă implicați.

Noua lansare a atras comentarii apreciative din partea ascultătorilor. Unii au remarcat emoția transmisă de melodie și videoclip, în timp ce alții au spus că piesa a devenit deja una dintre preferatele lor.

„Mi se pare că un like nu este suficient pentru piesa asta. Wow!”, a scris un fan.

„M-au trecut fiorii, atât de autentic este!”, a comentat un alt ascultător.

„Melodia mea preferată începând de acum”, a transmis un alt fan.

Denis Roabeș este solistul proiectului muzical The Motans, lansat în 2015 în Republica Moldova. Artistul s-a remarcat prin melodii despre iubire și relații, însă „Minunata lume nouă” aduce în prim-plan o temă socială și o abordare vizuală diferită.

În interviuri, cântărețul a povestit că, înainte de a-și începe cariera muzicală, visa motani și pisici în fiecare noapte, timp de șapte ani. După ce a început să cânte, visele au dispărut. Această experiență l-a inspirat să aleagă numele The Motans.

La 34 de ani, Denis Roabeș este acum tată a doi copii, la doar doi ani după ce și-a ținut pentru prima dată fiica în brațe. Alături de Bianca, artistul trăiește una dintre cele mai frumoase etape ale vieții sale.