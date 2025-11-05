Fenomen spectaculos în această noapte: Superluna Castorului se apropie de Pământ

Un fenomen astronomic spectaculos va putea fi observat miercuri, 5 noiembrie, pe cer: Superluna Castorului. În acea noapte, satelitul natural al Pământului va fi la perigeu, punctul său cel mai apropiat de planetă, ceea ce îl va face să pară mai mare și mai luminos decât de obicei, potrivit news.sky.com.

Luna Plină are loc atunci când satelitul natural al Pământului se află pe partea opusă Soarelui și poate fi observată în întregime de pe Terra. De obicei, în momentul evenimentului, distanța dintre Lună și Pământ este de aproximativ 356.977 km, însă pe 5 noiembrie, la ora 15:19, va fi înregistrată cea mai apropiată Lună Plină din 2025.

Cea mai mică distanță dintre cele două corpuri cerești va fi atinsă pe 6 noiembrie, la ora 00:24, când satelitul se va afla la aproximativ 356.828 km de planetă.

Adrian Șonka a explicat pentru Digi24.ro că denumirea „Luna Castorului” provine din tradiția veche a fermierilor din America de Nord, fiind folosită de câteva secole. În schimb, termenul „Superlună” este o invenție recentă, fără origine astronomică, și nu este folosit în domeniul de specialitate.

Orbita Lunii are o formă ușor eliptică, nu perfect circulară, ceea ce face ca distanța față de Pământ să varieze între aproximativ 356.000 și 407.000 km.

Când faza de Lună Plină are loc aproape de perigeu, discul lunar pare mai mare și mai strălucitor, fenomen cunoscut sub numele de Superluna.

Adrian Șonka a explicat că Luna Plină poate fi observată pe tot parcursul nopții, fără ajutorul unui echipament special. Ea răsare odată cu apusul Soarelui, urcă treptat pe cer până la miezul nopții, când atinge cea mai mare înălțime, apoi coboară și apune în momentul răsăritului, în partea opusă locului de răsărit al Soarelui.

Momentul ideal pentru a observa Luna este la răsărit sau la apus, când satelitul se află aproape de orizont. Atunci, dimensiunea aparentă a discului lunar pare mai mare, efect cunoscut sub numele de „iluzia lunii.