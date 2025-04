Sport Superliga. Sepsi - Oțelul, 0-3. Meci de coșmar pentru echipa lui Dorinel Munteanu







Superliga. Sepsi Sfântu Gheorghe a fost învinsă fără drept de apel, vineri, pe teren propriu, de Oțelul Galați, scor 0-3. Jocul a contat pentru etapa a 6-a a play-out-ului campionatului intern, iar golurile au fost reușite de Samuel Teles în minutul 11, din penalty și de Răzvan Tănasă, în minutele 33 și 80.

După acest rezultat, gazdele sunt pe locul 7 cu 22 de puncte, gălățenii se află pe prima poziție cu 31 de puncte.

Oţelul a reuşit a cincea sa victorie consecutivă, fără a fi primit vreun gol. De partea cealaltă, formația pregătită de Dorinel Munteanua ajuns la opt meciuri consecutive fără victorie, două egaluri şi şase înfrângeri.

În meciurile directe din sezonul regulat, echipele gazdă s-au impus cu scorul de 2-0.

ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe - Oţelul Galaţi 0-3 (0-2), Arena Sepsi OSK - Sfântu Gheorghe Au marcat: Samuel Teles (11 - penalty), Răzvan Tănasă (33, 80). Arbitru: Andrei Florin Chivulete (Bucureşti); arbitri asistenţi: Andrei Constantinescu (Bucureşti), Nicuşor Marin (Suseni/Argeş); al patrulea oficial: Sorin Vădana (Cluj-Napoca) Arbitru video: Sebastian Colţescu (Bucureşti); arbitru asistent video: Cristina Mariana Trandafir (Bucureşti) Observatori: Sorin Boca (Iaşi) - CCA, Iuliuss Nemţeanu (Ghermăneşti/Ilfov) - LPF.

Exuberanță pentru oaspeți

„A fost o partidă foarte dificilă, știam că este un adversar foarte puternic. Sunt bucuros că am reușit să înscriu, credeam că a fost ofsaid la primul gol. La al doilea mi-am făcut mingea pe șut și am dat. Cred că încredere pe care ne-o dă mister este. Dacă suntem serioși la antrenament și dăm totul vin și rezultatele. Nu a fost o ambiție faptul că am jucat împotriva lui Dorinel Munteanu”, a spus Răzvan Tănasă, fotbalistul oaspeților, conform Digi Sport.

„Avem 5 victorii consecutive, urmează să o avem și pe a 6-a. Important este să intrăm pe teren și să muncim. Nu vreau să vorbesc despre asta (n.r. transferul la Sepsi). Acum e mai important Oțelul Galați. Cea mai importantă este victoria, e o performanță uimitoare, 5 victorii consecutive”, a precizat și Miguel Silva.