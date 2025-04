Sport Superliga. Rapid - U Cluj, 0-2. Echipa lui Sabău a lovit din nou în Giulești







Superliga. Universitatea Cluj a câștigat, sâmbătă, întâlnirea din Giulești, disputată împotriva Rapidului, scor 2-0, în runda a 5-a a play-off-ului campionatului intern.Ovidiu Bic (44) și Issouf Macalou în minutul 77 au fost marcatorii celor două goluri.

Jucătorii echipei gazde au intrat pe teren purtând tricouri cu chipul fotbalistului gabonez Aaron Boupendza, fost jucător în Giuleşti, care a decedat săptămâna aceasta. Înaintea meciului s-a păstrat un moment de reculegere.

Superliga. U Cluj a bătut-o pe Rapid, în acest sezon, de câte ori a prins-o

Rapid a suferit al doilea eşec în play-off, ambele acasă. ''U'' Cluj venea după două eşecuri consecutive.

''U'' a câştigat ambele meciuri directe din sezonul regulat, cu scorul de 2-0 în deplasare şi cu 2-1 pe propriul teren.

FC Rapid Bucureşti - FC Universitatea Cluj 0-2 (0-1), Giuleşti Superbet Arena - Bucureşti Au marcat: Ovidiu Bic (44), Issouf Macalou (77). Arbitru: Sebastian Colţescu (Bucureşti); arbitri asistenţi: Radu Adrian Ghinguleac (Bucureşti), George Florin Neacşu (Câmpulung Muscel); al patrulea oficial: Iulian Călin (Ştefăneşti/Argeş) Arbitru video: Sorin Costreie (Voluntari); arbitru asistent video: Iuliana Elena Demetrescu (Râmnicu Vâlcea) Observatori: Adrian Comănescu (Râmnicu Vâlcea) - CCA, Ion Marin (Bucureşti) - LPF.

În clasament, echipa lui Ioan Ovidiu Sabău este pe poziția a 4 cu un total de 32 de puncte, rapidiștii sunt pe ultimul loc (6) cu 28 de puncte.

Reparație după eșecul suferit de clujeni împotriva lui Dinamo

„Nu am făcut un meci bun cu Dinamo. Ne bucurăm că am câștigat azi. Am pasat bine până în careu, mingea a ajuns la mine și am văzut colțul lung. Noi încercăm să jucăm cu mingea, pasăm, în celelalte meciuri nu ne-a ieșit. Mă bucur că azi am reușit să câștigăm. Ne priesc meciurile cu ei, era important pentru noi să avem un moral bun, pentru că am pierdut meciul trecut și aveam nevoie de 3 puncte. Noi avem obiectiv locurile 3-4. Avem un meci greu cu Craiova”, a spus Ovidiu Bic, fotbalistul oaspeților, la Digi Sport.