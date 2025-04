Sport Superliga. FC Botoșani - Oțelul Galați, 0-1. Oaspeții au lovit o dată și au plecat cu trei puncte







Superliga. Oțelul Galați s-a impus, luni, scor 1-0, pe terenul celor de la FC Botoșani, într-o partidă ce a contat pentru etapa a 4-a a play-out-ului campionatului intern.

Diferența a fost făcută în prima repriză de reușita lui Samuel Teles din minutul 29. Un alt moment esențial pentru soarta partidei s-a consumat în minutul 10, atunci când angolezul Aldair, jucătorul gazdelor, a văzut cartonașul galben pentru un fault. La intervenția VAR, fotbalistul a fost eliminat.

Superliga. Oțelul a dat lovitura pe terenul celor de la FC Botoșani

Gazdele au marcat în min. 67 prin Charles Petro, în urma unui corner, dar reuşita a fost anulată pentru ofsaid, în urma consultării reluărilor video.

Oţelul a mai avut o ocazie de gol (89), când portughezul Pedro Lameira a trimis în bară, cu o lovitură de cap de la 16 metri. Echipa din Galați are trei victorii consecutive, iar FC Botoşani a pierdut al doilea meci la rând.

În sezonul regulat, în meciurile directe, Oţelul s-a impus cu 3-2 în deplasare, iar în retur scorul a fost egal, 0-0.

AFC Botoşani - ASC Oţelul Galaţi 0-1 (0-1), Stadion Municipal - Botoşani A marcat: Samuel Teles (29). Cartonaş roşu: Aldair Caputa Ferreira (FC Botoşani) 10. Arbitru: Rareş George Vidican (Satu Mare); arbitri asistenţi: George Florin Neacşu (Câmpulung Muscel), Ioan Alexandru Corb (Satu Mare); al patrulea oficial: Robert Avram (Piteşti) Arbitru video: Szabolcs Kovacs (Carei); arbitru asistent video: Romică Bîrdeş (Piteşti) Observatori: Marian Salomir (Cluj-Napoca) - CCA, Marin Barbu (Bixad/Satu Mare) - LPF.

Oțelul este pe locul al 2-lea al clasamentului, cu un total de 25 de puncte, Botoșani este pe 7 cu 22 de puncte.

„E o victorie extrem de importantă, în economia unui clasament foarte strâns. Am întâlnit una dintre cele mai în formă echipe din play-out. Știam că vor fi probleme când ne vor pune sub presiune. Am încercat să-i blocăm pe partea stângă, dar și pe linii cât s-a putut. Vreau să remarc efortul echipei și disciplina”, a spus Laszlo Balint, antrenorul oaspeților, conform Digi Sport.