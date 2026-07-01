Statele Unite ale Americii au făcut un pas decisiv prin semnarea acordului oficial ce vizează construcția sediului permanent al ambasadei lor la Ierusalim. Această inițiativă diplomatică majoră este privită de către autoritățile din Israel ca o dovadă incontestabilă a relațiilor extrem de strânse și a parteneriatului solid dintre cele două națiuni, informează AFP.

Demersul actual continuă linia politică deschisă în decembrie 2017. În timpul primului său mandat la Casa Albă, președintele american Donald Trump a luat decizia de a recunoaște oficial Ierusalimul ca fiind capitala Israelului. Această hotărâre a marcat o ruptură totală de poziția tradițională de neutralitate adoptată până atunci de comunitatea internațională și a fost urmată rapid de ordinul de a reloca reprezentanța diplomatică americană de la Tel Aviv.

Evenimentul oficial de semnare a documentelor privind terenul unde se va ridica viitoarea construcție a avut loc în cadrul unei ceremonii organizate la sediul Ministerului de Externe din Israel. Cu această ocazie, ambasadorul american Mike Huckabee a subliniat importanța simbolică și practică a noului complex.

„Statele Unite nu doar recunosc Ierusalimul drept capitala eternă, ancestrală şi pentru totdeauna a poporului evreu, dar Statele Unite spun de asemenea: vom acţiona în această privinţă”, a afirmat diplomatul american.

Huckabee a oferit detalii și despre rolul pe care îl va avea noua clădire în regiune, evidențiind că aceasta va deveni centrul principal al operațiunilor diplomatice desfășurate de Washington.

„Vom planta drapelul nostru, drapelul nostru american, pe pământul Ierusalimului pentru a stabili acolo noul complex permanent al ambasadei noastre, care va servi drept navă amiral pentru activităţile noastre diplomatice aici, în Israel”, a completat oficialul american.

Diplomatul a adăugat o notă de natură istorică și religioasă în intervenția sa, arătând că hotărârea are rădăcini extrem de vechi.

„Aş spune că Dumnezeu a luat această decizie acum 3.800 de ani, iar noi am sfârşit, în fine, prin a recunoaşte ceea ce fusese stabilit cu mult înainte chiar de existenţa Statelor Unite”, a punctat Mike Huckabee.

În prezent, activitățile administrative și serviciile diplomatice ale Statelor Unite sunt fragmentate și se desfășoară în mai multe locații din Ierusalim. Noua ambasadă permanentă urmează să fie ridicată în partea de sud a orașului, pe amplasamentul cunoscut sub numele de complexul Allenby, oferind astfel un spațiu centralizat pentru toate departamentele.

Contextul teritorial al zonei rămâne însă un subiect sensibil pe scena geopolitică globală. Israelul a preluat controlul și a anexat Ierusalimul de Est în anul 1967, declarând ulterior întregul oraș drept capitala sa unică și indivizibilă.

Pe de altă parte, comunitatea internațională nu a oferit recunoaștere oficială acestei anexări, considerând în continuare că zona de est a Ierusalimului reprezintă un teritoriu aflat sub ocupație. În plus, partea palestiniană își menține dorința de a transforma Ierusalimul de Est în capitala viitorului stat la care aspiră.

Autoritățile de la Tel Aviv au primit cu un entuziasm profund semnarea acestui protocol de colaborare. Ministrul israelian al afacerilor externe, Gideon Saar, prezent la ceremonia oficială, a ținut să amintească importanța hotărârilor luate în trecut de administrația de la Washington.

„Decizia istorică a preşedintelui Trump din 2017 de a muta ambasada la Ierusalim a repus lucrurile în ordine”, a declarat ministrul Gideon Saar în fața celor prezenți.