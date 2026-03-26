SUA au adus 100 de milioane de dolari în aur din Venezuela, spune secretarul de interne american

Secretarul american de Interne, Doug Burgum, a declarat că Statele Unite au adus recent aproximativ 100 de milioane de dolari în aur din Venezuela. Informația a fost prezentată în cadrul unei conferințe din Houston, unde oficialul american a vorbit despre evoluțiile din sectorul energetic și minier.

Burgum a afirmat că operațiunea marchează reluarea unor fluxuri comerciale de metale prețioase între cele două țări, după o perioadă îndelungată de întrerupere. „Nu a mai existat un transport de metale prețioase între Venezuela și America de peste 20 de ani”, a spus acesta, referindu-se la lipsa unor astfel de livrări în ultimele două decenii.

„La finalul celor două zile, am reușit să aducem acasă aur în valoare de 100 de milioane de dolari, fizic, aurul”, a mai spus el.

Doug Burgum a precizat că a efectuat recent o vizită în Venezuela, unde s-a întâlnit cu reprezentanți ai conducerii interimare. În cadrul deplasării, el a avut discuții extinse cu oficiali locali, inclusiv cu Delcy Rodríguez, vicepreşedinte în timpul regimului Maduro şi actual lider interimar al țării.

Potrivit declarațiilor sale, vizita a inclus întâlniri de lucru cu reprezentanți din sectorul petrolier și minier. Burgum a menționat că a petrecut aproximativ 10 ore în discuții directe cu conducerea venezueleană.

Oficialul american a declarat că Statele Unite văd oportunități importante de investiții în sectorul resurselor naturale din Venezuela, în special în domeniul petrolului și al mineralelor.

În cadrul aceleiași intervenții, Burgum a spus că administrația americană analizează potențialul industriei miniere din Venezuela. El a descris sectorul ca fiind afectat de degradare, dar bogat în resurse.

„Este o industrie care s-a prăbușit complet în Venezuela și ei știu acest lucru. S-a ajuns la mineri controlați de bande, [cu] probabil unele dintre cele mai proaste practici de mediu din lume”, a declarat acesta.

Totodată, el a spus că autoritățile venezuelene ar urmări atragerea de investiții moderne și îmbunătățirea condițiilor de mediu. „Ei vor un mediu curat, vor să aibă investiții moderne, vor să vadă creștere în țara lor”, a spus Burgum, referindu-se la poziția conducerii de la Caracas.

În paralel cu aceste evoluții, opoziția venezueleană și-a prezentat propria viziune asupra viitorului economic al țării. Maria Corina Machado a participat la o reuniune cu investitori din sectorul energetic, desfășurată la Houston.

Ea a susținut necesitatea unei reforme profunde a industriei petroliere din Venezuela și a pledat pentru privatizarea completă a sectorului. De asemenea, Machado a estimat că ar fi nevoie de cel puțin nouă luni pentru a crea condițiile necesare organizării unor alegeri libere și corecte în țară.