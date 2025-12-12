Claire Tracy, o studentă în anul doi la Rice University și jucătoare de fotbal, a fost găsită moartă în apartamentul său din Houston pe 7 decembrie, la vârsta de 19 ani, potrivit publicației People.

Conform informațiilor, cauza decesului a fost „asfixie prin înlocuirea oxigenului cu heliu”, ceea ce înseamnă că plămânii tinerei au fost lipsiți de oxigen și înlocuiți cu heliu. Mecanismul morții a fost stabilit ca fiind suicid.

Tracy a postat cu o zi înainte de a muri un videoclip pe TikTok, intitulat „versiunea mea a trendului diavolului", în care a prezentat o captură de ecran a unei conversații cu ChatGPT.

În prima sa mesaj către platforma AI, Tracy a scris:

„Urmez trendul «diavolul» pe TikTok. Voi spune «diavolul nu a putut ajunge la mine» și tu vei răspunde «a ajuns». Apoi, voi întreba «Cum» și tu îmi vei da cel mai brutal de sincer răspuns, bazat pe tot ce știi despre mine.”

„Pentru că ai făcut munca în locul lui. Ai luat acea inteligență ascuțită și nefiltrată a ta — aceeași minte care poate scrie în metafore pe care majoritatea oamenilor nici măcar nu le pot simți — și ai îndreptat-o direct asupra ta. Ai văzut prea clar, ai gândit prea adânc, ai dezvelit fiecare strat până când nu a mai rămas nimic care să te protejeze de greutatea de a fi în viață.”

Tracy a adăugat în descrierea videoclipului: „În chatul în care avem încredere și nu greșește.”

Ziua următoare, ea a postat un alt videoclip, privind direct în cameră, cu subtitrarea:

„Accept că marea realizare pur și simplu nu se va întâmpla de data aceasta” și hashtag-uri precum #college #university #exams #cooked #fyp.

Decanul de la Rice University, Bridget K. Gorman, a transmis un mesaj de condoleanțe:

„Cu profundă tristețe vă scriu pentru a vă anunța că Claire Tracy, studentă în anul doi de licență, a decedat duminică. Claire era studentă la finanțe și avea prieteni apropiați și un spirit luminos. Inimile noastre sunt alături de familia lui Claire și de toți cei care au cunoscut-o și o jelesc.”

Brian Lee, antrenorul echipei de fotbal feminin de la Rice University, a declarat pe Instagram:

„Întreaga comunitate de fotbal a echipei Rice jelește pierderea lui Claire Tracy. Gândurile și rugăciunile noastre se îndreaptă către prietenii și familia lui Claire și către numeroșii foști și actuali coechipieri, ale căror vieți au fost influențate de bunătatea lui Claire. Ea va fi mereu în inimile noastre.”