Strania legătură dintre Regele Mihai și Nicolae Ceaușescu

Regele Mihai și Nicolae Ceaușescu nu s-au întâlnit niciodată direct și nu și-au vorbit. Și totuși, cei doi șefi de stat români au ceva în comun: data de 30 decembrie!

La 30 decembrie 1947, la ora 10 dimineața, la Palatul Elisabeta, Dr. Petru Groza și Gheorghe Gheorghiu-Dej, liderul Guvernului (Consiliului de Miniștri cum se numea atunci) și al Partidului Comunist vin la Regele Mihai. Acesta spera că ar putea discuta despre dorința sa de a se căsători cu Prințesa Ana de Bourbon Parma. „Afacerea de familie” avea însă alt subiect, abdicarea Regelui, care s-a și produs de altfel. Regele va povesti mai târziu, că Palatul era înconjurat de trupele Diviziei Tudor Vladimirescu, Gărzile fuseseră schimbate iar telefoanele au fost tăiate. Regele a spus că abdică, mai ales că, potrivit amintirilor sale povestite de mai multe ori, în diverse contexte, i se spusese că ar putea fi executați 1000 tineri arestați după manifestațiile din 8 noiembrie 1945.

În după amiaza acelei zile de 30 decembrie 1947, Adunarea Deputaților, devenită Marea Adunare Națională a proclamat Republica Populară Română. Regele Mihai a petrecut Anul Nou la Sinaia, după care a plecat pe 3 ianuarie 1948, alături de mama sa, o parte a suitei în exil. Acolo va sta până la începutul anilor 90. Steaua lui Nicolae Ceaușescu avea să urce. El va institui în martie 1974, funcția de Președinte al României. În perioada 1947-1974, au fost poziții ca Președinte al Prezidiului Marii Adunări Naționale, Președinte al Consiliului de Stat, asimilate funcției de șef de stat.

Dictatorul și soția sa Elena au fost înmormântați în cel mai mare secret. În 30 decembrie 1989, la Cimitirul Ghencea Civil, Ceaușeștii au fost înhumați. Pe sicriul lui, Voican Voiculescu a desenat semnul Zeului Marte. Întrebat de ce nu a adus și cruci, alături de sicrie, a răspuns sec: „nu știam că trebuie”.

Deshumarea din 2010 a arătat că în 30 decembrie 1989 fuseseră înhumați Ceaușeștii cu adevărat, dar evident, speculații continuă să se facă și mulți contestă că ei ar fi fost acolo.

Dacă pe 30 decembrie 1947, un șef de stat abdica și se proclama Republica, la 30 decembrie 1989, era înmormântat ultimul lider al puterii politice care se instaurase complet pe 30 decembrie 1947, când regele fusese forțat să abdice!