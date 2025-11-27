Steaua Roșie Belgrad - FCSB, ora 22.00. Campioana Românei are nevoie disperată de puncte

FCSB joacă în deplasare, azi, cu Steaua Roșie Belgrad (ora 22.00, în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1) în etapa a 5-a a Ligii Europa. Un meci în care ambele echipe au mare nevoie de puncte. Sârbii sunt pe locul al 26-lea cu 4 puncte, campioana României a adunat doar 3 și este pe poziția a 31-a.

Elias Charalambous, antrenorul „roș-albaștrilor”, a spus că obiectivul echipei sale este de-a câștiga pe terenul Stelei din Belgrad. „Am venit aici cu ținta de a câștiga cele 3 puncte, cu tot respectul pentru un club uriaș. Am avut oportunitatea de a juca aici cu Omonia, știu cum este. Suntem două echipe mari. Important este ceea ce vom juca noi. Noi trebuie să fim buni pe teren. Ei au jucători out, dar și noi la fel. Nu avem nicio scuză dacă nu vom juca bine. În această competiție sunt meciuri tari, dar și imprevizibile. Cum s-a întâmplat și cu Go Ahead Eagles (1-0)”, a afirmat cipriotul.

„Ne așteptăm la un meci greu, dar ne-am pregătit bine și sperăm să luăm cele 3 puncte. Tunelul? Am amintiri din trecut, e frumos, dar nu joacă tunelul! E un stadion de tradiție, OK, dar știm cum să gestionăm astfel de situații.

Mentalitatea și atmosfera sunt similare cu cele din Grecia, de exemplu. Dar nu joacă atmosfera! Îmi plac meciurile cu astfel de presiune, cu atmosfera incandescentă, partidele astea sunt foarte frumoase pentru jucători”, a mai spus tehnicianul de la FCSB.

Steaua Roșie: Matheus - Seol, Uchenna, Velkovic, Tiknyzian - Elsnik, Krunic - Milson, Handel, Ivanic – Arnautovic Rezerve: Glazer, Rodrigao, Lekovic, Avdic, Bajo, Katai, Elsnik, Duarte, Stankovic, Lucic, Babicka, Olayinka Absent: Radonjic (în afara lotului) Antrenor: Vladan Milojevic

FCSB: Zima - Pantea, Graovac, Ngezana, Radunovic - Șut, Lixandru - Miculescu, Olaru, Thiam – Bîrligea Rezerve: Udrea, Crețu, Edjouma, Politic, Alhassan, Cisotti, Oct.Popescu, Tănase Absenți: Alibec, Chiricheș (accidentați), Târnovanu (suspendat) Antrenor: Elias Charalambous

Stadion: „Rajko Mitic” (Belgrad) Arbitru: Jerome Brisard // Asistenți: Alexis Auger, Aurelien Drouet Arbitru VAR: Bastien Dechepy // Asistent VAR: Eric Wattellier