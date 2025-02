Social Spitalul Floreasca, plin de pacienți cu mâini și picioare rupte după ce au căzut pe zăpadă







La spitalul Floreasca s-au prezentat zeci de pacienți cu fracturi, majoritatea având leziuni la nivelul mâinilor, după ce au căzut din cauza zăpezii. De asemenea, numărul entorselor a crescut semnificativ în ultimele 24 de ore.

Dr. Bogdan Opriţa a declarat că, în ultimele 24 de ore, Spitalul Floreasca din Capitală a primit un număr semnificativ de pacienți cu fracturi, majoritatea la nivelul mâinilor. Un total de 45 de persoane s-au prezentat la spital după ce au căzut pe zăpadă, dintre care 6 au avut nevoie de internare în secția de specialitate pentru a beneficia de intervenții chirurgicale.

„În intervalul gărzii de 17 spre 18 am înregistrat un număr per ansamblul unităţii de primiri urgenţe mai mic de cazuri comparativ cu alte zile de luni, pentru că în general zilele de luni sunt cele mai aglomerate la noi în spital dar cazurile de ortopedie au fost cam aceleaşi în număr dar li s-a schimbat dacă vreţi cauza producerii fracturilor. Am avut 45 de persoane care au alunecat pe zăpadă din care 6 au necesitat internare”, a spus medicul Opriţa.

Fracturile de membre superioare, pe primul loc

Dr. Bogdan Opriţa a mai spus: „Cel mai des întâlnite sunt fracturile de membre superioare, cele inferioare în general au necesitat internare, oamenii ca mecanism de apărare întind mâinile şi atunci greutatea corpului se sprijină pe mână, şi dacă persoanele sunt mai ales vârstnice, atunci mecanismul de producere al fracturii acesta este”.

De asemenea, în Secția de Ortopedie a Spitalului Universitar din Capitală, locurile disponibile sunt extrem de rare, iar la Camera de Gardă este aglomerat. În decurs de 4 ore, 30 de persoane au fost aduse aici după ce au căzut din cauza alunecării pe gheață sau zăpadă.

Recomandările medicilor

Dr. Bogdan Opriţa a recomandat ca persoanele care ies afară în această perioadă să poarte încălţăminte corespunzătoare și să evite, pe cât se poate, zonele cu gheaţă. Vârstnicii sunt cei mai vulnerabili la fracturi.

„Le recomand oamenilor să iasă iasă în această perioadă numai pentru, să zicem, situaţiile urgente, să poarte o încălţăminte adecvată acestui sezon şi să evite în general zonele în care s-a format deja gheaţă pentru că riscul de cădere este mai mare. Pacienţii care au ajuns la noi acoperă toată sfera de vârstă dar predominant este vârsta de peste 50 de ani”, a mai explicat medicul pentru news.ro.