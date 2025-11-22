Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța a devenit un pol al medicinei moderne! Cum Robotul ROSA schimbă regulile jocului

La Constanța, medicina a intrat într-un nou capitol. Spitalul Clinic Județean de Urgență a devenit primul din România care a implementat sistemul robotic ROSA în chirurgia ortopedică, o tehnologie capabilă să ghideze implantarea protezelor de șold cu o acuratețe milimetrică. Primele intervenții au fost deja un succes, iar pacienții au reușit să meargă chiar din primele 24 de ore după operație, un indicator al evoluției spectaculoase pe care o aduce această tehnologie.

„Este o inovație care schimbă complet experiența pacientului, de la siguranța intervenției până la timpul de recuperare”, afirmă Raluca Ștefan Vericeanu, managerul spitalului. România devine astfel una dintre primele țări europene care adoptă această soluție de ultimă generație, iar Constanța se repoziționează pe harta centrelor medicale inovatoare.

Tot în urma unui proces amplu de investiții, spitalul a reușit să modernizeze infrastructura critică și să creeze patru noi structuri esențiale: Laboratorul de Electrofiziologie Intervențională, Laboratorul de Angiografie și Cateterism Cardiac, Laboratorul de Analize Medicale și Compartimentul de Radiologie Intervențională și Angiografie. Acestea permit tratarea unor cazuri complexe care până recent erau trimise către spitalele din Capitală. Un angiograf biplan de ultimă generație, utilizat în trombectomii, a devenit deja un instrument-cheie în diagnosticarea și salvarea pacienților cu afectări neurologice acute. „Prin acest echipament, diagnosticăm mai rapid și tratăm mai eficient, scurtând considerabil timpul de recuperare al pacienților”, explică managerul.

Recunoașterea nu a întârziat să apară. Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța a fost inclus în „Top Performeri din Sănătate” 2025, iar în cadrul Galei Capital, echipa a primit „Premiul pentru pionierat în chirurgie ortopedică cu precizie milimetrică”. Cu această ocazie, Raluca Ștefan Vericeanu a oferit un interviu în care a vorbit despre investiții, provocări și responsabilitățile conducerii unei unități medicale de asemenea anvergură.

Despre cea mai importantă investiție a ultimului an, managerul subliniază că modernizarea infrastructurii și digitalizarea proceselor au fost prioritare. Totul este completat de achiziția unor echipamente medicale de performanță, indispensabile pentru actul medical modern. „Cea mai importantă investiție se concentrează pe modernizarea și digitalizarea infrastructurii critice și pe achiziția de echipamente medicale de înaltă performanță”, spune Raluca Ștefan Vericeanu. Ea amintește și de noile laboratoare, de structuri menite să crească capacitatea de tratament și să aducă diagnosticul la un nivel de precizie net superior. Aceste investiții au devenit un câștig major atât pentru echipă, cât și pentru pacienți.

În viziunea Ralucăi Ștefan Vericeanu, un manager de spital trebuie să îmbine competențele financiare cu un leadership empatic și cu abilitatea de a comunica transparent. „Viziunea strategică, leadershipul decisiv și comunicarea transparentă sunt esențiale”, spune aceasta, subliniind că un manager trebuie să fie capabil să gestioneze bugetul, dar și să inspire și să negocieze eficient.

Dincolo de modernizări, există și provocări complexe. Cea mai dificilă dintre ele rămâne păstrarea unei echipe complete și motivate. „Este o luptă continuă să atragi și să reții specialiști de valoare”, explică managerul, care subliniază faptul că presiunea externă, de la plecarea medicilor în străinătate până la competiția cu sectorul privat, rămâne un obstacol constant.

Deși dotarea modernă este esențială, Raluca Ștefan Vericeanu afirmă că resursa umană este, în final, cea care determină calitatea actului medical. „Echipa este mai importantă decât dotarea. Fără personal medical bine pregătit, dedicat și empatic, echipamentele rămân doar niște carcase scumpe”, spune managerul. Tehnologia devine valoroasă abia atunci când se află în mâinile unor specialiști cu experiență și viziune.

Pentru Raluca Ștefan Vericeanu, motivația este una profundă. „Resortul principal este dorința de a avea un impact transformațional major asupra sistemului de sănătate”, explică ea. Poziția de manager îi permite să lucreze nu doar la nivelul fiecărui pacient, ci și la nivelul întregului sistem: fluxuri, protocoale, infrastructură, relația medic–pacient. Este, în același timp, o responsabilitate și o moștenire pe care dorește să o lase în urmă.

Conducerea unui spital presupune o presiune continuă. „Gestiunea crizelor multidimensionale și menținerea moralului sunt cele mai dificile responsabilități”, spune managerul. Presiunea administrativă, cea publică, cea financiară și cea umană se intersectează permanent. A găsi echilibrul între toate, fără a afecta calitatea actului medical, devine un exercițiu zilnic. Pe fondul investițiilor, al tehnologiei avansate și al unei viziuni axate pe oameni, Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța își consolidează statutul de centru medical de referință. Chirurgia asistată robotic, laboratoarele ultramoderne și echipa care susține aceste transformări arată că, la malul mării, medicina se scrie deja în limbajul viitorului.