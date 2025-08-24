Monden Soția lui Călin Georgescu, hărțuită online. Imagini cu Cristela Georgescu în aeroportul Otopeni







Soția lui Călin Georgescu a fost văzută plecând ieri în vacanță, în Grecia. S-a întâlnit cu cine nu trebuia, ar spune unii. Poate că așa este. Dar de aici s-a declanșat un întreg proces de blamare. Tot planul ei de a trece neorbservată s-a dat peste cap.

O fotografie cu Cristela Georgescu, soția fostului candidat independent la prezidențiale Călin Georgescu, surprinsă cu bagaje într-un aeroport, a declanșat un nou val de reacții pe rețelele sociale. De la acuzații de „ipocrizie” până la ironii la limita hărțuirii. Postarea a fost făcută de activista progresistă Dana Hering, care susține că destinația ar fi Corfu.

Tema postării este contrastul dintre discursul „suveranist” și alegerea unei vacanțe în UE. Destinația nu poate fi verificată independent din imaginea publicată.

În fotografia urcată pe Facebook, Cristela Georgescu apare cu un troler la check-in. Textul care însoțește imaginea sugerează că „la Eforie nu-i de nasul ei” și că „suveraniștii” își petrec vacanțele în Grecia sau Spania, în timp ce critică Europa. Postarea a fost urmată de sute de comentarii, multe în registru batjocoritor.

O parte dintre comentatori au reluat teme recurente din comunicarea Cristelei Georgescu — inclusiv afirmații despre „îmbunătățirea naturală a vederii” — pentru a o ironiza („Are nevoie de ochelari de citit?”). Alții au extins subiectul la modele similare din regiune, invocând comparații cu lideri care promovează un mesaj naționalist, dar își petrec vacanțele în destinații vest-europene.

Tonul discuției a coborât însă rapid de la critica legitimității publice la etichetări și ridiculizare, un teren pe care specialiștii în etică digitală îl asociază cu shaming și hărțuire online — mai ales când sunt distribuite insistent imagini din viața privată, scoase din context și folosite pentru anatemizare.

Soții Georgescu au mai fost acuzați de inconsecvență: în februarie au îndemnat la boicotarea supermarketurilor „în favoarea producătorilor români”, în timp ce critici ca Marian Godină au ironizat gestul observând ținuta scumpă „made in Germany” purtată la piață. Ulterior, jurnaliști au relatat că momentul cumpărăturilor ar fi fost regizat.

La ora publicării, Cristela și Călin Georgescu nu au avut o reacție publică la această rundă de acuzații. Vom actualiza materialul dacă vor apărea puncte de vedere ale părților vizate.