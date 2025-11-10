Sorin Grindeanu își dorește revenirea USR la guvernare. Nu suntem în Coreea de Nord

Discuțiile politice din coaliție continuă să stârnească interes, iar Sorin Grindeanu a oferit un răspuns direct la întrebarea dacă USR ar trebui să rămână în Executiv. Într-o conferință de presă oferită luni, liderul PSD a subliniat că, „în momentul de față, da”, formațiunea trebuie să se afle în continuare la guvernare, subliniind caracterul actual al alianței.

În argumentația sa, Sorin Grindeanu a precizat că PSD respectă decizia de a rămâne în cadrul coaliției, „o decizie luată de aproape 5.000 de oameni”, dar a punctat că lucrurile pot evolua dacă nu există un parcurs coerent.

„Asta nu înseamnă că nu poate să existe, dacă lucrurile nu sunt aşezate pe făgaş normal, făgaş constructiv, şi alte decizii”, a afirmat acesta, insistând asupra faptului că PSD rămâne un partener loial atât timp cât există colaborare reală.

Liderul social-democraților a ținut să sublinieze că partidul său nu va evita să își spună punctul de vedere atunci când apar probleme.

Sorin Grindeanu a subliniat că PSD rămâne un partener loial în actuala coaliție de guvernare, însă acest lucru nu exclude posibilitatea luării altor „decizii”, în cazul în care direcția politică nu evoluează „pe făgaș normal, făgaș constructiv”. El a insistat că, deși formațiunea sa respectă alianța, nu înseamnă că trebuie să adopte o atitudine „umilă” sau să evite exprimarea unor puncte de vedere ferme. „Nu cred că se aşteaptă nimeni de la noi, cel mai mare partid din coaliţie, să avem o atitudine umilă”, a afirmat Grindeanu, precizând că PSD își va spune clar pozițiile și va încerca să corecteze „derapajele” atunci când apar. „Nu suntem în Coreea de Nord”, a adăugat acesta, pentru a sublinia că dialogul și dezbaterea sunt esențiale într-un sistem democratic. Cum comentează Sorin Grindeanu criticile recente la adresa sa

El a comentat și criticile referitoare la lipsa de competiție internă în recenta alegere a președintelui PSD, comparând situația cu practica altor partide.

„Cam care a fost procentul la PNL a celui care a candidat singur? N-a candidat singur Bolojan? Numai la PSD s-a candidat?”, a întrebat Grindeanu, remarcat ironiile și reacțiile diferite. „Mi-aş fi vrut să am adversari. La unii a fost aplaudată, să spunem, această armonie internă. La noi a fost criticată. Mă rog, neimportant”, a conchis liderul PSD.