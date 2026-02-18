Numitorul comun la care Sorin Grindeanu și Nicușor Dan au ajuns: Cam așa s-a rezolvat

Sorin Grindeanu, a declarat că România ar fi putut evita măsuri fiscale dure dacă ar fi fost urmată o altă strategie economică decât cea aplicată de premierul Ilie Bolojan. Liderul social-democrat a prezentat propria abordare drept o alternativă care ar fi permis reducerea deficitului și relansarea economiei fără efecte sociale majore.

Sorin Grindeanu a respins ideea că ajustarea deficitului bugetar s-ar fi făcut prin artificii contabile, susținând că a fost vorba despre o soluție tehnică, verificabilă instituțional.

„Deficitul s-a cam rezolvat așa, trecând în mare. Trecând proiectele de pe PNRR pe grant în special de la transporturi, care intrau în deficit. Cam așa s-a rezolvat deficitul în țara noastră la sfârșitul anului.”

În opinia sa, această metodă a permis o încadrare mai bună în țintele bugetare, fără a afecta suplimentar economia.

Grindeanu a criticat strategia bazată pe reduceri de cheltuieli și restructurări, afirmând că aceasta a avut efecte negative asupra consumului și încrederii economice.

„A venit cu această dorință mai mult decât era necesar de a tăia, de a da oameni afară, de a face anumite restructurări, de multe ori nenecesare. Consumul a scăzut drastic.”

Potrivit liderului PSD, disciplina financiară putea fi menținută prin măsuri graduale, în paralel cu pregătirea unui program de relansare economică negociat cu Comisia Europeană și agențiile de rating.

„În septembrie trebuia să se vină cu relansare economică. Aș fi venit imediat după aceea cu măsurile de relansare economică.”

El a arătat că anumite ajustări administrative, precum reducerea indemnizațiilor în consiliile de administrație ale unor autorități de reglementare, inclusiv ANRE și ANCOM, ar fi fost justificate, însă majorările fiscale ar fi trebuit analizate mai atent.

Referindu-se la nivelul deficitului, Grindeanu a susținut că România s-ar fi putut încadra în parametrii negociați cu instituțiile europene fără presiuni suplimentare asupra mediului economic.

„Deficitul la sfârșitul anului 2025 a fost undeva la 7,6–7,7. Negociat cu comisia am avut 8,4. Pentru anul în curs, negociat cu comisia, este 6,2. Mai trebuie să plătim 15 miliarde de anul trecut pe care puteam să le plătim și să ne înscriem în deficitul negociat.”

Liderul social-democrat a admis că unele decizii fiscale au avut o logică administrativă, însă a apreciat că majorarea TVA nu era necesară. În acest context, el a afirmat că îi dă dreptate lui Nicușor Dan, susținând că această măsură ar fi putut fi evitată.