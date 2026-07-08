Jurnalistul Silviu Mănăstire a contestat cel mai recent sondaj realizat de Agenția de Rating Politic, potrivit căruia premierul Ilie Bolojan a înregistrat o creștere semnificativă la capitolul încredere, în ciuda măsurilor de austeritate adoptate de Guvern. Mănăstire a criticat modul în care au fost prezentate datele și susține că rezultatele sondajului ar reprezenta o încercare de influențare a opiniei publice. Potrivit jurnalistului, sociologul Cristian i-ar fi livrat lui Bolojan „rezultatele dorite”.

„Angajatul PNL cu carte de muncă în Modrogan (plus consilier de deputat PNL) pe numele lui Cristian Andrei își bate joc de cam toată presa din România. Iar gușterii de presari se lasă manipulați ca în filmele cu prosti. Preiau tot felul de rahaturi confirmând zicala: “de ce și pentru cât?!”

În timpul liber, acest Cristian Andrei plătit de PNL, pretinde ca este sociolog și conduce Agenția de Rating Politic (o fantomatică agenție de sondare a opiniei publice), mai degrabă o platformă de încasat cașcaval politic pe asa-zisa consultanță.

Firește ca Bolovan baga mâna în buzunar, îl plătește pe lăutar și lansează public sondajul în care el ajunge azi la 30 la sută încredere în populație. Râd și curcile lui Pașca de la casele groazei Dumbrava de Bihor!

“Agenția” l-a dat la misto la 29,5%, așa psihologic, o manipulare de 3 lei cu Bolovan primul lider după Simion.

Prostia în această țară este mare și se pregătește să atingă procente ceaușiste, pe modelul Bolovan de acum, nimeni nu mai citește, nu se mai documentează pe bune.

Astfel, după ce a băgat țara în faliment tehnic, Bolovan vrea să inducă ideea ca o treime dintre români îl iubesc și ca PNL-ul lui, pe persoana fizică, crește ca aluatul la dospit!

În paralel se plătesc rețele de boti și tiriboti care înjură la comandă pe oricine îndrăznește să îl critice pe liderul suprem ce își plătește creșterea ceaușistă în sondaje. Mizerii imunde asezonate cu înjurături de mamă! Bolovan poate fi mândru de asemenea “fani”!

Această populație, nu popor, luptă din toate puterile să devină spălata pe creier a Europei, ruptă între demența lui guru cu ițari roșii pe cal și Salvatorul Tăietor cu maceta austerității!

O să ajungeți să vă mâncați negreala de sub unghii și tot cu guru și salvatorul o să defilați. Cum zicea un neamț smeker: “românii nu sunt o națiune, sunt o profesie”! Profesia de bază: sa mințim! În sondaje, unii pe alții, să mințim ca ii iubim pe cei care ne chinuie și ne sărăcesc etc Românisme”, arată jurnalistul Silviu Mănăstire.

Potrivit sondajului realizat de Agenția de Rating Politic în perioada 30 iunie - 3 iulie, AUR, formațiunea condusă de George Simion, se menține pe primul loc în intențiile de vot, cu 36%.

PNL, condus de Ilie Bolojan, ar ajunge la 22,4%, marcând o creștere de aproximativ 8 procente. PSD este cotat la 17,9%, iar USR ajunge la 10%.

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, rezultatele indicate de sondaj ar fi:

AUR – 36%

PNL – 22,4%

PSD – 17,9%

USR – 10%

UDMR – 5%

SOS România – 2,9%

Sociologul Cristian Andrei susține, în analiza prezentată odată cu sondajul, că interesul față de politică a crescut după tensiunile din ultimele luni, iar mai mulți alegători nehotărâți și-ar fi format o opțiune.

Potrivit acestuia, PNL ar fi principalul beneficiar al perioadei recente, atrăgând alegători nehotărâți, dar și votanți ai unor partide mai mici.

Analiza mai arată că AUR își menține avansul față de partidele tradiționale, în timp ce PSD își păstrează bazinul electoral, dar are un electorat mai puțin mobilizat.

În privința liderilor politici, sondajul indică o creștere a încrederii pentru Ilie Bolojan, care ajunge la 29,5%. Tot pe un trend ascendent sunt prezentați Dominic Fritz și George Simion, în timp ce Nicușor Dan și Sorin Grindeanu și-ar menține pozițiile față de sondajele anterioare.