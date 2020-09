Alexia Eram și Mario Fresh formează un cuplu de mai bine de patru ani și plănuiesc să își unească destinele. Cei doi au ajuns cu discuțiile și la capitolele „Logodnă” și „Nuntă”. În plus, anul acesta s-a zvonit că fiica Andreei Esca ar fi însărcinată, însă, această informație a fost infirmată chiar de ea, Alexia a declarat recent că nu se pregătește să devină mamă.

La scurt timp după ce Alexia Eram și Mario Fresh au intrat în platoul emisiunii moderată de Cătălin Măruță, acesta le-a spus celor doi: „Mă, știi ce vreau să zic?! Mă bucur mult de tot că, iată, astăzi, Alexia a venit îmbrăcată în rochia pe care a purtat-o și în weekend, când v-ați căsătorit. Casă de piatră! Să fiți fericiți”.

„Mulțumesc, o să apărem iar la ziar”, a reacționat Mario Fresh la gluma prezentatorului de la Pro TV.

„Cred că atunci când chiar o să ne căsătorim nu o să ne mai creadă lumea, la cât de mult s-a zvonit asta”, a spus Alexia Eram, care are doar 20 de ani.

Întrebat despre ziua în care îi va oferi inelul de logodnă, cântărețul de 21 de ani a mărturisit: “Se va întâmpla, stați liniștiți. I-am zis că vreau să fie ceva foarte special”. Iar partenera lui a completat imediat: “Mi-a zis că s-a gândit cum, că vrea să fie ceva wow, să mă dea pe spate”.

Alexia a povestit în urmă cu aproape un an cum a ajuns să-l cunoască pe cântărețul Mario Fresh. În timpul declarațiilor, vedeta a dezvăluit că îl plăcea mult ca artist, iar mama sa și Antonia au contribuit mult ca ei doi să se cunoască.au avut o mare contribuție la întâlnirea lor

„În mai 2016, când Alex Velea a lansat piesa «Ziua mea». Eu știam că urma să mergi la «lansare» și ți-am spus că, dacă este Mario acolo, să mă chemi, pentru că mie îmi plăcea de Mario ca artist. M-ai sunat și m-ai anunțat că Mario este acolo, așa că am venit imediat. Acolo, ai pus-o pe Antonia să-mi facă cunoștință cu el și am stat de vorbă cu el toată seara.

Când am plecat, m-a întrebat care este contul meu de Instagram și dacă vreau să îmi dea numărul lui sau dacă vreau să i-l dau eu pe al meu. Eu, fără să mă gândesc, nu i-am dat numărul meu, doar l-am luat pe al lui, ceea ce a însemnat apoi că eu trebuia să îi dau prima mesaj. După ce am vorbit o vreme prin mesaje, am ieșit la întâlniri și așa ne-am îndrăgostit”, a spus Alexia Eram într-un interviu acordat propriei mame, Andreea Esca, scrie Cancan.