Cel mai probabil cei doi urmează să meargă într-o vacanţă şi, de aceea, au fost nevoiți să se testeze pentru coronavirus. Alexia Eram și Mario Fresh au intrat în clinică cu măști pe față.

„Odată ajunși în cabinet, cei doi s-au așezat, iar un cadru medical echipat cu combinezon, mănuși și tot ce trebuie a venit și le-a așezat niște fișe în față. În tot acest timp, Alexia a petrecut foarte mult timp pe telefonul ei.

După ceva vreme, au ieșit din clinică, iar primul lucru pe care l-au făcut a fost să își dea jos măștile. Nu știm dacă au primit rezultate, dar dacă le-au primit, bănuim că a fost ceva de bine. Asta, pentru că tonusul Alexiei Eram părea să fie unul destul de bun!”, anunță spynews.ro.

Alexia Eram l-a cunoscut pe Mario Fresh prin intermediul mamei sale și al Antoniei.

„În mai 2016, când Alex Velea a lansat piesa «Ziua mea». Eu știam că urma să mergi la lansare și ți-am spus că, dacă este Mario acolo, să mă chemi, pentru că mie îmi plăcea de Mario ca artist. M-ai sunat și m-ai anunțat că Mario este acolo, așa că am venit imediat. Acolo, ai pus-o pe Antonia să-mi facă cunoștință cu el și am stat de vorbă cu el toată seara.

Când am plecat, m-a întrebat care este contul meu de Instagram și dacă vreau să îmi dea numărul lui sau dacă vreau să i-l dau eu pe al meu. Eu, fără să mă gândesc, nu i-am dat numărul meu, doar l-am luat pe al lui, ceea ce a însemnat apoi că eu trebuia să îi dau prima mesaj. După ce am vorbit o vreme prin mesaje, am ieșit la întâlniri și așa ne-am îndrăgostit”, a povestit fiica Andreei Esca pentru unica.ro.

Alexia Eram are o relație de iubire cu Mario Fresh, artist cunoscut drept „fiul adoptat” de Antonia şi Alex Velea. Cei doi sunt împreuna din iulie 2016.

Sursa: spynews.ro