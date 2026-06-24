O nouă serie de bombardamente rusești a provocat moartea a cel puțin nouă persoane și rănirea altor peste 30 în sudul și centrul Ucrainei, potrivit informațiilor furnizate de autoritățile locale. Atacurile au vizat mai multe localități, inclusiv Krivoi Rog, Nikopol, Zaporojie, Herson și Odesa, arată AFP.

Cele mai grave consecințe au fost raportate în orașul Kryvyi Rih, unde o rachetă rusă a lovit o infrastructură civilă.

În urma impactului, trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 26 au fost rănite. Echipele de intervenție au fost mobilizate la fața locului pentru a acorda ajutor victimelor și pentru a evalua pagubele produse.

Tot în regiunea Dnipropetrovsk Oblast, în districtul Nikopol, alte trei persoane au fost ucise în urma unor atacuri atribuite forțelor ruse.

În sudul Ucrainei, regiunea Zaporojie a fost ținta unor atacuri aeriene rusești. În localitatea Marivka, o femeie și-a pierdut viața după ce mai multe drone au lovit zona, iar alte două persoane au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale. Un alt incident a fost raportat în Kherson, aflat în apropierea liniei frontului.

De asemenea, la Odesa, o tânără în vârstă de 26 de ani a fost ucisă într-un atac cu dronă desfășurat în timpul zilei. Potrivit procurorilor locali, bombardamentul a vizat zone de coastă ale orașului de la Marea Neagră. Un bărbat a fost rănit în același atac.

Bombardamentele fac parte din seria de lovituri lansate aproape zilnic de Rusia asupra teritoriului ucrainean de la începutul invaziei pe scară largă declanșate în februarie 2022.

În paralel, Ucraina și-a intensificat în ultimele luni atacurile asupra unor obiective aflate pe teritoriul rus, vizând în special infrastructuri energetice și facilități considerate importante pentru susținerea efortului militar al Moscovei.

În lipsa unor progrese semnificative pe plan diplomatic, confruntările dintre cele două părți continuă să provoace victime și distrugeri în numeroase regiuni afectate de conflict.