Sindicaliștii Europol reclamă o tentativă de mușamalizare la IPJ Mehedinți

Sindicatul Europol a acuzat, miercuri seară, o tentativă de mușamalizare a unui incident cu posibile implicații penale, în care ar fi fost implicat comisarul-șef Marian Cârcei, inspectorul-șef al IPJ Mehedinți. Conform sindicaliștilor, acesta a fost surprins în februarie în timp ce își conducea autoturismul de serviciu cu 109 kilometri pe oră în interiorul unei localități, fără să se afle în misiune și fără a utiliza semnalele acustice și luminoase.

Potrivit sindicaliștilor, în februarie 2025, cms. şef Marian Cârcei ar fi fost oprit de un echipaj de poliție de la Serviciul Rutier în localitate, după ce conducea maşina de serviciu cu 109 km/h, fără semnale acustice sau luminoase.

„Se pare că practica folosirii funcţiei publice pentru a scăpa de răspundere, recent dezvăluită în cazul inspectorului şef de la IPJ Cluj, continuă să fie folosită cu mult tupeu de către alţi inspectori şefi (...) DNA a descins la Serviciul Rutier şi la Secretariatul IPJ Mehedinţi pentru a ridica înscrisuri într-o cauză penală muşamalizată de şefii Poliţiei Române”, au precizat sindicaliștii Europol.

Sindicatul Europol afirmă că Marian Cârcei ar fi încercat să exercite presiuni asupra polițiștilor rutieri pentru a evita sancțiunea contravențională și suspendarea permisului de conducere pentru 90 de zile. Acesta ar fi invocat faptul că se afla într-o „misiune”, însă nu a putut prezenta un ordin de serviciu care să confirme acest lucru.

Potrivit sindicaliștilor, agenții rutieri nu au cedat presiunilor și au transmis o solicitare oficială către IPJ Mehedinți pentru a primi dovada invocată. În replică, Cârcei ar fi emis un document considerat fals, deși, spun aceștia, singura sa deplasare era legată de câteva zile libere pe care intenționa să le petreacă la București.