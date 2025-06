Politica Simion, enervat de perchezițiile la Vasile Pușcaș: Minciună totală







Joi, 5 iunie 2025, procurorii au efectuat mai multe percheziții la sediile unor firme din Baia Mare, într-un dosar penal aflat în fază preliminară.

Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, care a deschis un dosar penal in rem pentru suspiciuni de înșelăciune și delapidare.

Prejudiciul estimat: între 500.000 și 1.000.000 de euro

Surse judiciare indică faptul că dosarul investighează fapte ce ar fi produs un prejudiciu semnificativ, estimat între jumătate de milion și un milion de euro. Documentele ridicate în timpul perchezițiilor urmează să fie analizate de anchetatori, care vor decide ulterior calendarul audierilor.

Dosarul are ca obiect activitatea mai multor firme, unele dintre ele fiind implicate, potrivit surselor, în contracte de colectare a deșeurilor în zona Transilvaniei, existând și indicii privind un posibil conflict contractual cu autorități locale din Oradea.

Vasile Pușcaș, om de afaceri din Cluj-Napoca, ar fi vizat indirect

Printre numele vehiculate în anchetă se află și Vasile Pușcaș, cunoscut om de afaceri din Cluj-Napoca. Conform datelor financiare disponibile, acesta este asociat în mai multe companii, active în domenii diverse, și figurează ca administrator în șase dintre cele 13 firme înregistrate pe numele său.

Cumulat, firmele în care este implicat Vasile Pușcaș ar fi generat o cifră de afaceri de peste 231 de milioane de lei, iar profitul raportat se apropie de 50 de milioane de lei, potrivit informațiilor analizate de anchetatori.

Dimensiune politică: Vasile Pușcaș, perceput ca apropiat al liderului AUR

Cazul a căpătat o dimensiune politică în spațiul public, având în vedere că Vasile Pușcaș este perceput drept apropiat al liderului AUR, George Simion.

George Simion a oferit o reacție amplă și virulentă. Liderul AUR consideră că acțiunea procurorilor este o tentativă de discreditare publică, legată exclusiv de relația sa personală cu omul de afaceri vizat în anchetă.

Liderul AUR a transmis inițial un mesaj în care afirmă:

„În ultimele ore, presa globalistă a vorbit cu entuziasm despre perchezițiile judiciare efectuate la unele companii conduse de un prieten, om de afaceri, pe care îl prezintă drept ‘sponsorul’ sau ‘susținătorul’ meu. Acuzațiile la adresa lui sunt o minciună totală, dar adevărul este irelevant atunci când contează ‘legătura’ lui cu mine.”

Acuzații de presiune politică și cenzură din partea lui George Simion

George Simion a continuat reacția printr-un discurs public extins, în care a afirmat că este vorba despre o acțiune concertată de compromitere politică și despre folosirea justiției ca instrument de cenzură. Mai jos este redat discursul integral, exact așa cum a fost formulat:

„Astăzi dimineață, când m-am trezit și mi-am verificat telefonul, am văzut că locuința unuia dintre prietenii mei a fost percheziționată în stilul lui Biden din SUA, în stilul Partidului Democrat din SUA. Este un om de afaceri și un prieten. M-a ajutat în alegeri, iar presa mainstream din România spunea că este un criminal, că locuința lui a fost percheziționată și că este unul dintre principalii sponsori ai lui Simion, care a luptat împotriva statului paralel și împotriva rețelei Soros și împotriva criminalilor care conduc acum România și Uniunea Europeană.”

„Avem aceeași problemă în întreagă lume liberă. Vorbim aici despre consolidarea democrației în emisfera voastră și în întreagă lume liberă (…) Vorbim despre România unde am avut alegeri anulate doar pentru că nu le-a plăcut rezultatul. Au anulat pur și simplu rezultatul fără a prezenta nicio dovadă și au instalat un președinte ca o marionetă, numit, nu ales. Aceasta este situația în țara mea.”

„Oponenții noștri spun că sunt democrați, dar acesta nu este democrație, nu respectă regulile democrației moderne. Am fost de multe ori în Regatul Unit și privim către democrația britanică, care a inspirat toate țările noastre. În Londra nu bagă opoziția în închisoare, nu țin judecătorii în închisoare, nu se arestează între ei, nu percheziționează casele liderilor altor partide politice. Asta au făcut și în SUA, asta au făcut și în România, anulând alegeri, asta fac în Brazilia, așa că vă întreb, este aceasta democrație?”

„Pretinzând că sunt democrați, folosesc justiția pe post de armă și arestează oponenții politici pentru a ne reduce la tăcere. Folosesc presa, au monopol asupra presei, iar aceste alegeri libere sunt doar alegeri regizate. Exercită cenzura în ceea ce ar fi trebuit să fie lumea liberă, cenzură deghizată în moderare.”

„Avem o opinie publică manipulată, care, ca în cazul lui Luis, le spune mamelor singure că suntem rasiști și că nu le respectăm. Da, mamele singure ar trebui să fie în centrul atenției noastre ca politicieni. Puteți conta pe mine și pe poporul român că vom lupta împreună împotriva tuturor dictatorilor, tuturor formelor de cenzură și tuturor formelor de autoritarism. Sunt aici în aceste zile în SUA, care a fost un model pentru noi (AUR), pentru a apăra libertatea, pentru a apăra democrația și pentru a spune celei mai mari națiuni din lume că un prieten de-al meu a fost arestat astăzi, iar casa lui a fost percheziționată.”

Până la acest moment, nicio persoană nu a fost pusă oficial sub acuzare. Dosarul este în fază in rem. Asta înseamnă că se investighează faptele, fără a fi încă atribuite unei persoane anume. Autoritățile judiciare urmează să analizeze documentele ridicate în cadrul perchezițiilor și să stabilească dacă sunt întrunite condițiile pentru începerea urmăririi penale in personam.