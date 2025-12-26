Sfântul Ștefan vine cu ger năpraznic. Prognoza completă de la ANM

Meteorologii anunță că pe 26 decembrie vremea va rămâne rece în aproape toată țara, cu ninsori locale, intensificări ale vântului și condiții de polei.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru această perioadă, precizând că fenomenele meteo vor fi resimțite în special în zonele montane și în regiunile nordice și estice.

Potrivit ANM, „va ninge în Moldova și la munte, iar pe arii restrânse din Transilvania vor predomina ninsorile. În Muntenia și Dobrogea, izolat, vor fi precipitații mixte și condiții de polei.”

Vântul va avea intensificări care vor accentua senzația de frig, mai ales la munte, la altitudini mari din Carpații Meridionali și de Curbură, unde rafalele pot depăși 80–90 km/h.

Intensificări ale vântului vor fi și în Moldova și pe litoral, cu viteze de 50–70 km/h, iar în Dobrogea continentală, estul Munteniei și sudul Banatului, vântul va sufla mai slab.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -2 și -1 grad în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei și 4–6 grade local în zonele deluroase din vest, iar minimele se vor încadra între -8 și 0 grade.

„Ceața va fi prezentă local în zonele joase din vestul țării, asociată și cu depuneri de chiciură, iar noaptea și în sud și, izolat, în restul teritoriului,” precizează ANM.

Pentru București, meteorologii anunță o zi rece, cu temperaturi maxime în jur de 1 grad și minime între -4 și -2 grade.

Cerul va fi variabil, cu înnorări seara și pe parcursul nopții, când va crește probabilitatea pentru burniță sau fulguială. Vor fi condiții de polei, iar vântul va sufla slab și moderat, cu viteze de până la 30 km/h.

Pentru 27 decembrie, de Sfântul Ștefan, se anunță o ușoară încălzire în regiunile sudice. „Valorile termice diurne vor fi în creștere în regiunile sudice față de ziua precedentă, iar în restul țării nu vor avea variații semnificative.

Cerul va fi variabil, cu înnorări în centrul țării și, pe alocuri, în est, unde sunt posibile fulguieli,” conform ANM.

În București, temperaturile maxime vor urca la 3–4 grade, iar minimele se vor situa între -5 și -3 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat, urmând să se intensifice treptat din a doua parte a nopții.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare nivometeorologică valabilă în perioada 25-27 decembrie, ora 20.00, avertizând asupra riscului de avalanșe, mai ridicat în Carpații Meridionali.

La altitudini de peste 1800 de metri, avalanșele pot fi declanșate mai ușor.

În ultimele 36 de ore, ninsorile au depus local 5-10 centimetri de zăpadă proaspătă, iar izolat chiar 15 centimetri în zonele înalte, stratul nou depus peste cruste de gheață având aderență scăzută.

Meteorologii subliniază că „vântul a creat depozite consistente și plăci de vânt în zona crestelor. Pe pantele înclinate există riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni în general mici, izolat medii, mai ales la supraîncărcări - risc evaluat la nivel moderat.”

Stratul de zăpadă sub 1800 de metri este de dimensiuni reduse, fiind prezent mai ales la altitudini mai mari, iar riscul de avalanșe este redus.

Temperaturile vor fi relativ scăzute în zonele montane, cu minime între -16 și -7 grade și maxime între -8 și +1 grad, iar vântul va sufla cu rafale de până la 100 km/h pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură, viscolind ninsoarea.