Sfântul dobrogean care a creat monahismul occidental. A fost primul „jurnalist creștin”

Despre Sfântul Ioan Casian știm că s-a născut în Dobrogea și s-a învredinicit în credință și ascultare în pustia Orientului înainte de a se desăvârși în Occident. Dar care a fost periplul acestui sfânt născut în hotarul Cassienilor pe care îl prăznuim pe 29 februarie/1 martie?

Nu se știe exact unde s-a născut Ioan Casian. Este cunoscut anul nașterii sale, 360 d.Hr. Zona aproximativă ar fi hotarul Casienilor (Valea Casimcei, între Gura Dobrogei și Pantelimon). Cert este că a învățat carte grecească (elină) sau latină undeva la Istros sau la Tomis, importante centre creștine. Fusese prieten cu un alt sfânt Germanos (Gherman) și cu sora lui. Cei trei pornesc spre Bethleem, locul nașterii lui Hristos, când Ioan Cassian avea 20 ani, undeva prin 380, dat fiind că în acea perioadă, Împăratul Teodosie cel Mare va institui creștinismul drept unica religie din Imperiul Roman.

Ioan Casian a auzit de doi sfinți eremiți, Antonie și Pahomie și a decis să meargă în 385 în zona Nilului, unde aceștia se nevoiseră în pustie (motiv pentru care erau numiți eremiți). În 392, Ioan Cassian revine la Bethleem. În tot acest timp, cu acribie, notează învățăturile primite și sfaturile expuse de marii părinți ai pustiei.

În 399, Sfântul Ioan Casian ajunge în capitala Imperiului Roman de Răsărit, Constantinopol. Este însoțit de prietenul său Gherman. Sfântul Ioan Gură de Aur îi hirotonește pe cei doi ca diacon (Ioan) și preot (Gherman). El era episcopul Constantinopolului. Exilat în 404, în Caucaz Sfântul Ioan Gură de Aur va muri în 407.

Totuși, în 404, Ioan Cassian și Gherman cer audiență la Papa Inocențiu pentru a i se face dreptate Sfântului Ioan Gură de Aur. Evident, Sfântul va muri până să apuce Ioan Cassian să expună cazul. Se va împrieteni cu Papa Leon cel Mare care-l va orienta spre punerea bazelor monahismului occidental, început fără prea mare reușită de către sfinții Pothin și Irineu de Lyon

Sfântul Ioan Casian va decide să fondeze în 415 Mânăstirile Sfântul Victor și Sfântul Sotiros, prima de călugări, a doua de maici. Va așterne pe hârtie, în mod literar mărturisilire părinților pustiei, fiind considerat unul din primii sfinți care au creat „interviul” creștin, înainte cu mult să apară interviul ca noțiune jurnalistică. Va scrie 24 de cărți în seria ”Colationes Patrum” (Convorbiri cu Părinții), în 428 d.Hr. Va dedica prefața cărții „De Incarnatione” papei Leon cel Mare în 430 d. Hr.

În 435, a decedat la Marsilia, fiind destul de rapid canonizat. Catolicii îl celebrează pe 23 iulie, ortodocșii îl pomenesc pe 28 februarie sau pe 29 februarie. BOR i-a canonizat pe Sfinții Ioan Cassian și Gherman pe 20 iunie 1992, cu dată de prăznuire 28 sau 29 februarie. Sfântul Ioan Casian mai este numit Sfântul Ioan Cassian Romanul.