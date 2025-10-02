Serviciul militar voluntar, pe masa Guvernului în ședința de joi

Guvernul Bolojan va adopta în ședința de joi serviciul militar voluntar în România, care le va permite cetățenilor români, bărbați și femei între 18 și 35 de ani, să participe voluntar la o pregătire militară de bază, chiar dacă nu au efectuat anterior serviciul militar în termen sau în rezervă.

Programul de pregătire militară voluntară va avea o durată de până la patru luni și se adresează celor care nu au efectuat anterior serviciul militar. Înscrierea în program se face pe baza unui angajament semnat pe propria răspundere, iar candidații vor fi declarați apți în urma unui proces de selecție riguros.

Pe durata programului, participanții vor beneficia de cazare gratuită, echipament, hrană, asistență medicală și medicamente, precum și de o indemnizație lunară echivalentă militarilor în termen.

Centrele militare îi vor instrui pe participanți și îi vor introduce în rezerva operațională, iar numărul maxim de locuri disponibile va fi stabilit anual printr-un ordin al ministrului Apărării, în funcție de fondurile aprobate. Proiectul de lege modifică și completează legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare, consolidând astfel cadrul legal al serviciului militar voluntar în România.

Aceștia vor respecta legislația militară în vigoare, iar la finalizarea pregătirii vor primi o indemnizație egală cu trei câștiguri salariale medii brute, calculate conform bugetului asigurărilor sociale de stat.

Pe agenda ședinței se află proiectul de lege pentru apărare naționale, care redefinește apărarea statului și armonizează cadrul normativ cu standardele NATO și UE. Autoritățile vor putea lua măsuri graduale în caz de amenințări la suveranitate, iar Parlamentul poate aproba angajarea de capabilități militare și nonmilitare, la propunerea Președintelui României.

Guvernul va adopta și o ordonanță de urgență privind produsele de protecție a plantelor, utilizabile doar de profesioniști instruiți și certificați, cu sancțiuni proporționale pentru nerespectarea normelor.

Va fi acordată cetățenia română baschetbalistului american Russell Daron, pentru a reprezenta România la competiții internaționale și turnee mondiale, datorită performanțelor sale sportive remarcabile.