Domnia lui Constantin Brâncoveanu (1688–1714) a fost una dintre cele mai complexe din istoria Țării Românești, caracterizată nu doar prin prosperitate economică și înflorire culturală, ci și printr-o diplomație subtilă și abilă, desfășurată într-o perioadă de mari frământări internaționale. Supranumit de turci „Altîn Bey” – Prințul de Aur, Brâncoveanu a stăpânit arta negocierii și a menținerii echilibrului între marile puteri ale vremii: Imperiul Otoman, Imperiul Habsburgic, Rusia țaristă și Polonia.

Domnitorul român a condus țara într-o epocă dominată de rivalitățile dintre marii suverani ai Europei: Leopold I și Carol al VI-lea ai Austriei, Petru cel Mare al Rusiei, Ludovic al XIV-lea al Franței și regii Ioan Sobieski și August cel Puternic ai Poloniei. De la urcarea sa pe tron, Brâncoveanu a fost nevoit să gestioneze relațiile cu patru sultani otomani succesivi, între 1687 și 1730, menținând prin abilitate tronul timp de 26 de ani – o performanță rară pentru epoca fanariotă.

După înfrângerea otomanilor la Viena (1683) și retragerea lor treptată din Europa Centrală, Țara Românească a devenit un spațiu tampon între marile imperii. Brâncoveanu a refuzat dominația austriacă la Zărnești (1690) și a dezvoltat o politică externă proprie, bazată pe echilibru, alianțe secrete și informații diplomatice precise.

Istoricul Paul Cernovodeanu a identificat peste 280 de scrisori diplomatice trimise de domnitor către marile curți europene, dintre care 170 strict oficiale. Brâncoveanu folosea un sistem complex de cifru diplomatic, iar cancelaria sa lucra în mai multe limbi: latină, italiană, germană, polonă, greacă și turcă.

Corespondența latină era redactată de Giovanni Candido Romano și Anton Maria del Chiaro , autorul celebrului volum Revoluțiile Valahiei.

și , autorul celebrului volum Revoluțiile Valahiei. Pentru scrisorile germane lucrau Ladislau Dindar și Bartolomeo Ferrati , iar pentru cele poloneze – Andreas și Nicolaus Wolff .

și , iar pentru cele poloneze – . Frații David și Teodor Corbea din Șcheii Brașovului întrețineau legăturile cu Rusia și Polonia, iar la Constantinopol, Ianachi Porfirita și Ghiorghi Clironomos mențineau contactul cu ambasadorii Franței, Olandei și Austriei.

Prin diplomații săi – Gheorghe Castriotul, Pătru Damian, medicul Iacob Pylarinos și alții – Brâncoveanu menținea o rețea de informații extinsă în Europa și Imperiul Otoman. De asemenea, trimitea agenți chiar și în Bugeac și Crimeea, pentru a supraveghea mișcările tătarilor.

Brâncoveanu a reușit să obțină recunoașterea ereditară a domniei din partea Vienei și titlul de Baron al Sfântului Imperiu Romano-German. Totuși, în contextul alianței ruso-moldo-otomane din 1711 și al trădării boierului Toma Cantacuzino, otomanii au interpretat politica domnitorului ca dublu joc. A fost arestat împreună cu familia și executat la 15 august 1714, împreună cu cei patru fii și ginerele său, Ianache Văcărescu.

Execuția nu a fost doar o pedeapsă religioasă, ci și o lovitură împotriva rețelei sale diplomatice și a averilor pe care le gestiona în Europa. Doamna Marica Brâncoveanu a reușit însă, cu ajutorul diplomației occidentale, să recupereze o parte din averi și să readucă trupul soțului în țară, la Biserica Sfântul Gheorghe Nou.

Astfel, Constantin Brâncoveanu rămâne nu doar un martir al credinței, ci și unul dintre cei mai sofisticați diplomați ai epocii premoderne, capabil să mențină Țara Românească independentă între imperii pentru mai bine de un sfert de secol.