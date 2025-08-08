Social Serialul ”Străina” revine pe HBO Max. Începutul unei noi ere pentru fanii Outlander







Serialul „Străina: Sânge din sângele meu” va avea premiera oficială pe HBO Max în data de 9 august, marcând lansarea unui nou capitol în universul „Outlander”. Prequelul explorează începuturile familiilor Fraser și Beauchamp, într-o poveste despre dragoste, loialitate și confruntări istorice. Prima parte a seriei va fi disponibilă în fiecare sâmbătă, până în 11 octombrie, aducând în prim-plan destinele care au precedat celebrul cuplu Jamie și Claire Fraser.

Bazată pe scrierile Dianei Gabaldon, „Străina: Sânge din sângele meu” este creată de Matthew B. Roberts și îmbină două planuri temporale. Primul urmărește povestea de iubire dintre Ellen MacKenzie și Brian Fraser în Scoția secolului XVIII, iar al doilea, evenimentele dramatice prin care trec Henry și Julia Beauchamp în secolul XX.

Premiera serialului este programată pentru vineri, 9 august, pe platforma HBO Max. Fiecare nou episod va fi lansat săptămânal, în fiecare sâmbătă, până la finalul sezonului din 11 octombrie. Serialul aduce o perspectivă proaspătă asupra originilor personajelor iconice din „Outlander”, reușind să îmbine intriga romantică cu o profundă reconstrucție istorică.

În distribuția serialului îi regăsim pe Harriet Slater, Jamie Roy, Hermione Corfield și Jeremy Irvine, alături de Tony Curran, Rory Alexander și Seamus McLane Ross. Brian Fraser, un fiu ilegitim presat de ambițiile tatălui său, Lord Lovat, se zbate între obligații și iubire, în timp ce Ellen MacKenzie este prinsă între dragoste și datoria față de familie.

În paralel, în secolul XX, soții Beauchamp sunt despărțiți de un accident survenit în munții Scoției, într-un moment care le pune la încercare voința, dar și iubirea. Povestea lor aduce un fir narativ emoționant, ce conectează direct trecutul cu prezentul — și cu viitorul personajului Claire Fraser.

Producția este realizată de Left Bank Pictures, în colaborare cu Story Mining & Supply Co., Tall Ship Productions și Sony Pictures Television. Serialul este produs executiv de Matthew B. Roberts, Ronald D. Moore, Andy Harries și Meryl Davis.

Prin lansarea „Străina: Sânge din sângele meu”, HBO Max mizează pe succesul deja consacrat al francizei „Outlander” pentru a atrage atât fanii vechi, cât și un nou public.

Serialul are potențialul de a revitaliza interesul pentru universul narativ al familiei Fraser, aducând în atenție teme precum onoarea, tradiția, moștenirea și lupta pentru libertate personală.

Prezentând în paralel două epoci diferite, producția oferă o perspectivă complexă asupra valorilor familiale, cu accent pe rolul femeilor în societăți marcate de constrângeri.