Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că NATO nu ar mai avea mult timp de existență în actuala formulă și că încercările Alianței de a găsi noi motive pentru a-și prelungi rolul nu pot continua la nesfârșit, relatează TASS. În același discurs, acesta a susținut că Uniunea Europeană și-a pierdut avantajele inițiale și s-a transformat într-un bloc militar ostil Rusiei.

Șeful diplomației ruse a susținut că Uniunea Europeană și-a schimbat rolul și a devenit, în opinia sa, un sprijin pentru NATO.

„Uniunea Europeană s-a transformat într-un bloc militar anti-rus, deschis agresiv, care serveşte drept sprijin pentru NATO. Şi în această calitate nu va rezista mult timp, după părerea mea, sau mai bine zis, nu îşi va păstra scopul iniţial. Iar NATO, de asemenea – am menţionat acest lucru în discursul meu –, caută un motiv pentru a-şi prelungi existenţa. Iată că a apărut Afganistanul după atentatele din New York din septembrie 2001, iar apoi campania din Afganistan s-a încheiat fără glorie”, a comentat Serghei Lavrov.

Ministrul rus de Externe a legat evoluția NATO de ceea ce el descrie drept o revenire a pozițiilor antiruse și de extinderea interesului Alianței către Asia.

„Apoi a început o mişcare de renaştere a viziunilor rusofobe, antisovietice şi anti-ruse. Nu cred că vor rezista mult timp, deoarece încercarea de a inventa noi pretexte pentru prelungirea existenţei, încercarea de a inventa aceste pretexte prin extinderea dominaţiei sale asupra acestei regiuni, asupra Asiei de Sud-Est şi de Nord-Est, sub sloganul «limitarea Chinei», problema Taiwanului este amplificată, această încercare nu poate continua mult timp, trebuie să se epuizeze la un moment dat şi, din nou, alegătorii vor întreba: ce căutăm noi acolo?”, prezice ministrul rus de externe.

Serghei Lavrov a criticat și creșterea cheltuielilor militare în statele occidentale, despre care spune că va avea efecte asupra nivelului de trai.

„Este vorba de sume uriaşe, atunci când cheltuielile militare cresc, în urma deciziilor luate, de la 2% la 5% din buget sau din PIB – nu contează, desigur, acest lucru se reflectă asupra nivelului de trai cotidian din aceste ţări”, a subliniat Lavrov.