UEFA a sancționat Federația Sârbă de Fotbal cu amenzi de zeci de mii de euro și a decis ca Serbia să dispute următorul meci de pe teren propriu cu porțile închise, după incidentele provocate de suporteri la partidele din Liga Națiunilor cu Grecia și Olanda. Deciziile vizează comportamentul rasist și discriminatoriu din tribune, mesajele incompatibile cu un eveniment sportiv, folosirea materialelor pirotehnice și pătrunderea spectatorilor pe teren.

Sancțiunile au fost anunțate vineri, 9 octombrie 2026, de UEFA, prin intermediul Organismului de Control, Etică și Disciplină. Forul european a aplicat măsuri disciplinare și federațiilor din Kosovo și Croația, în urma unor incidente înregistrate la meciurile echipelor naționale din competițiile europene.

Cea mai importantă măsură împotriva Serbiei este interdicția de a avea spectatori la următorul meci disputat pe teren propriu. Federația sârbă a primit și o amendă de 50.000 de euro pentru comportamentul rasist și discriminatoriu al suporterilor la partidele cu Grecia și Olanda, ambele pierdute cu scorul de 2-1, la Belgrad.

Pe lângă această sancțiune, UEFA a aplicat penalități financiare distincte pentru alte abateri constatate în timpul celor două întâlniri.

Astfel, Federația Sârbă de Fotbal a fost amendată cu 22.500 de euro pentru transmiterea unor mesaje incompatibile cu un eveniment sportiv, cu 2.000 de euro pentru folosirea materialelor pirotehnice și cu 15.000 de euro pentru pătrunderea spectatorilor pe teren în timpul ambelor meciuri.

Într-un caz disciplinar separat, legat de partida cu Olanda din 4 octombrie, UEFA a aplicat Federației Sârbe de Fotbal o amendă suplimentară de 20.000 de euro și a dispus interzicerea vânzării biletelor către suporterii sârbi pentru un meci disputat în deplasare.

Această ultimă sancțiune a fost suspendată pentru o perioadă de doi ani. Măsura înseamnă că interdicția nu se aplică imediat, dar poate produce efecte dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de decizia disciplinară.

Pentru transmiterea unui mesaj incompatibil cu un eveniment sportiv în timpul aceleiași partide, federația a primit o altă amendă de 20.000 de euro.

UEFA a anunțat sancțiuni și împotriva Federației de Fotbal din Kosovo, după înfrângerea cu 3-1 în fața Austriei, înregistrată luna precedentă în Liga Națiunilor.

Kosovo a fost amendat cu 15.000 de euro pentru afișarea unui mesaj incompatibil cu un eveniment sportiv și cu încă 20.000 de euro pentru comportamentul rasist și discriminatoriu al suporterilor. În plus, forul european a impus o interdicție cu suspendare de doi ani privind vânzarea biletelor pentru meciurile disputate în deplasare.

Croația a primit, la rândul său, o amendă de 20.000 de euro și o interdicție cu suspendare de doi ani privind vânzarea biletelor către propriii suporteri pentru o partidă din deplasare. Sancțiunile au fost aplicate după comportamentul rasist și discriminatoriu al fanilor la înfrângerea cu 4-1 în fața Spaniei, la Sevilla.

Deciziile arată că UEFA poate combina amenzile financiare cu restricții privind accesul spectatorilor sau prezența suporterilor în deplasare, în funcție de natura incidentelor și de hotărârile organismelor disciplinare.

Pentru Serbia, măsura cu efectul imediat cel mai vizibil este disputarea următorului meci de acasă fără spectatori. În cazul Kosovo și Croației, interdicțiile privind biletele pentru partidele din deplasare sunt suspendate, iar aplicarea lor depinde de condițiile stabilite de UEFA.