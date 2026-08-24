Plenul Senatului votează astăzi propunerea prin care Comisia pentru constituționalitate ar urma să primească atribuții de comisie de anchetă pentru a verifica circumstanțele întâlnirii dintre Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Elena-Simina Tănăsescu. Demersul a fost susținut în comisie de PSD, AUR și PACE, în timp ce PNL și USR s-au opus, iar primele audieri sunt programate începând cu 26 august.

Senatul face astăzi următorul pas procedural în cazul întâlnirii dintre Ilie Bolojan și Elena-Simina Tănăsescu.

Plenul urmează să voteze propunerea prin care Comisia pentru constituționalitate să primească atribuții de comisie de anchetă.

Comitetul liderilor din Senat a decis vineri, 21 august, introducerea propunerii pe ordinea de zi a ședinței de astăzi.

Dacă plenul aprobă demersul, comisia va putea începe efectiv ancheta parlamentară.

Comisia pentru constituționalitate a aprobat deja inițierea demersului. PSD, AUR și PACE au votat în favoarea anchetei, în timp ce reprezentanții PNL și USR s-au opus.

Primele audieri sunt programate să înceapă pe 26 august.

Potrivit unor surse senatoriale, printre persoanele care ar urma să fie invitate se numără Ilie Bolojan, Elena-Simina Tănăsescu și funcționari parlamentari care pot oferi informații despre întâlnirea desfășurată în biroul președintelui Senatului.

Comisia pentru constituționalitate vrea să clarifice împrejurările în care a avut loc întâlnirea, scopul acesteia și motivul pentru care discuția s-a desfășurat în biroul președintelui Senatului. Senatorii vor să afle și ce subiecte au fost discutate de cei doi oficiali.

„Apreciem că sunt necesare clarificări cu privire la împrejurările în care a avut loc întâlnirea, natura și scopul acesteia, motivul pentru care întrevederea s-a desfășurat în biroul președintelui Senatului, precum și temele discutate”, potrivit Comisiei pentru constituționalitate.

Comisia argumentează că aceste clarificări sunt necesare pentru protejarea autorității Curții Constituționale și menținerea încrederii publice în imparțialitatea și integritatea actului său jurisdicțional. Conform Regulamentului Senatului, o comisie permanentă care desfășoară o anchetă poate invita demnitari, funcționari sau angajați ai Guvernului și ai altor instituții publice.

Persoanele chemate la audieri trebuie informate cu cel puțin cinci zile înainte despre subiectul, data și condițiile audierii.

Ilie Bolojan a respins controversele apărute după întâlnirea cu președinta CCR și a susținut că întrevederile cu reprezentanții altor instituții fac parte din activitatea unei persoane care ocupă o funcție publică.

„Vedeţi, de multe ori, se încearcă să se facă din ţânţar armăsar. Suntem într-un caz de genul acesta, în care se încearcă această schemă”, a declarat Bolojan luni, la Oradea.

El a adăugat că „atunci când ocupi o funcţie publică, în mod evident ai întâlniri cu reprezentanţi de instituţii, companii, în aşa fel încât să rezolvi problemele”.

Elena-Simina Tănăsescu a respins, la rândul său, speculațiile privind o eventuală discutare cu Ilie Bolojan a dosarelor aflate pe rolul Curții Constituționale.

„Președinta Curții Constituționale a României, doamna prof. univ. dr. Elena-Simina Tănăsescu, respinge ferm și categoric orice speculație privind discutarea cauzelor aflate pe rolul Curții în afara cadrului strict legal”, a transmis șefa CCR.

Ulterior, după apariția criticilor și a solicitărilor de explicații, Tănăsescu a afirmat că nu intenționează să demisioneze. Președinta CCR a explicat că discuția cu Bolojan ar fi vizat nevoia Curții Constituționale de a primi spații suplimentare sau un sediu mai adecvat activității instituției.

Întrevederea dintre Elena-Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan a avut loc în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean. Discuția s-a încheiat în jurul orei 14:30, când cei doi au fost văzuți ieșind, pe rând, din birou.

Nici Ilie Bolojan, nici Elena-Simina Tănăsescu nu au negat că întâlnirea a avut loc. Controversa a apărut în contextul în care întrevederea s-a produs cu doar câteva zile înainte ca judecătorii CCR să analizeze mai multe acte normative importante, inclusiv proiecte cu implicații pentru PNRR și regimul de integritate al demnitarilor.

Dacă plenul Senatului aprobă astăzi atribuțiile de anchetă pentru Comisia de constituționalitate, demersul parlamentar va putea intra în etapa audierilor programate începând cu 26 august.