Senatul va dezbate luni moțiunea AUR împotriva ministrului Radu Miruță

Moțiunea AUR împotriva ministrului Economiei, Radu Miruță, va fi dezbătută și votată luni în plenul Senatului. Ministrul este acuzat că ar fi transformat Ministerul Economiei „într-o agenție de plasare a forței de muncă pentru membrii și simpatizanții USR”.

Documentul inițiat de parlamentarii AUR vizează activitatea ministrului Radu Miruță, acuzat că și-ar fi folosit funcția publică pentru a favoriza numiri politice în Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Moțiunea va fi dezbătută și votată luni, într-o ședință de plen a Senatului.

„ Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului este condus de un personaj politic care se imaginează mai mult influencer social media decât ministru efectiv. ” se arată în textul moțiunii.

Potrivit textului depus, semnatarii AUR susțin că instituția condusă de Miruță ar fi devenit „o agenție de plasare a forței de muncă pentru apropiații USR”.

Parlamentarii AUR susțin, în textul moțiunii depuse împotriva ministrului Economiei, Radu Miruță, că turismul românesc este „lăsat de izbeliște” și riscă o „lovitură mortală” odată cu intenția de a majora cota de TVA la 21% începând cu 1 ianuarie 2026.

AUR reclamă stagnarea proiectelor majore din zona digitalizării și blocajul complet al strategiei naționale privind implementarea Inteligenței Artificiale. Semnatarii moțiunii afirmă că resursele minerale ale României sunt „ignorate”, deși o exploatare eficientă ar putea aduce venituri consistente la bugetul de stat.

AUR îl acuză pe Miruță de „lipsă de viziune, incompetență managerială și incapacitate de a apăra interesele economice și strategice ale țării”.

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a reacționat miercuri, după depunerea moțiunii AUR împotriva sa, declarând că „unii mimează patriotismul, iar alții îl practică”.

Oficialul USR a declarat că se va prezenta în fața Parlamentului „cu fruntea sus”, explicând că în primele 100 de zile de mandat a făcut „tot ce a ținut de el pentru ca România să meargă măcar un pas înainte”.