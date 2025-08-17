Justitie Dosarul Secureanu. Motivul pentru care Curtea de Apel a anulat condamnarea de 11 ani







Florin Secureanu, fostul manager al spitalului Malaxa, a scăpat de pedeapsa cu închisoarea din cauza unui ”judecător lipsit de imparțialitate”. Asta reiese din motivarea decizie Curții de Apel București (CAB), care a anulat condamnarea la 11 ani de închisoare pentru fostul manager, sentință pronunțată de Tribunalul București.

Pe 11 noiembrie 2024, Tribunalul București l-a găsit vinovat pe Secureanu pentru că a primit mită aproape 1,3 milioane de lei (250.000 de euro). Mita ar fi fost primită sub forma unor excursii în Europa, SUA, Canada, Asia, Australia și Noua Zeelandă.

Secureanu s-ar fi plimbat prin toată lumea cu iubita lui, Eugenia Chiriac, pe banii primiți mită de la o firmă care avea contracte cu spitalul Malaxa.

Pe 4 august 2025, CAB a anulat condamnarea și a dispus rejudecarea dosarului, sub riscul prescrierii faptelor.

Din motivarea sentinței CAB, reiese că procesul lui Florin Secureanu a fost judecat de un ”judecător lipsit de imparțialitate”.

”Instanţa de control judiciar reţine că judecătorul fondului nu s-a abținut, deși a judecat și a condamnat un alt inculpat (...). Curtea apreciază că este incident cazul de incompatibilitate prevăzut de art. 64 alin. 1 litera f Cod procedură penală”, se arată în motivare.

Potrivit articolului 64 alineatul 1 litera f din Codul de procedură penală, ”Judecătorul este incompatibil dacă există o suspiciune rezonabilă că imparţialitatea judecătorului este afectată”.

Prin urmare, CAB a anulat condamnarea lui Secureanu și a dispus rejudecarea procesului, cu riscul intervenirii prescripției.

După opt ani de procese și zeci de amânări, dosarul în care fostul manager al Spitalului Malaxa, Florin Secureanu este acuzat de delapidare va fi reluat de la zero.

Procurorii DNA l-au acuzat pe Secureanu că ar fi deturnat fonduri publice prin contracte fictive. Una dintre firmele contractate pentru „curățarea instrumentarului medical” livra, de fapt, bijuterii pentru iubita sa, Eugenia Chiriac, cunoscută ca „Vrăbi”.

Firma respectivă era deja dizolvată la data facturilor. Ștampila companiei era ținută într-un sertar, iar documentele justificative erau fabricate. Secureanu scotea, potrivit DNA, sume echivalente cu sute de euro zilnic din casieria spitalului.