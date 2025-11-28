Secretele Steel Dome, dezvăluite. Turcia construiește un scut aerian „impenetrabil”

Companii turce de apărare au anunțat miercuri că au semnat contracte în valoare de 6,5 miliarde de dolari pentru a dezvolta și consolida sistemul național integrat de apărare aeriană „Steel Dome”, a transmis Președinția Industriilor de Apărare (SSB).

Proiectul, lansat oficial în vara lui 2024, prevede integrarea a multiple componente — radare, rachete, senzori electro-optici, centre de comandă și control — într-o arhitectură multi-stratificată, capabilă să răspundă amenințărilor aeriene la diferite altitudini.

Semnarea contractelor a avut loc cu participarea reprezentanților SSB, dar și a executivilor principalelor firme din industria de apărare turcă: Roketsan, Aselsan și HAVELSAN.

În declarațiile oficiale, președintele SSB, Haluk Gorgun, a explicat că acordurile acoperă atât continuarea producției de sisteme de apărare — scurt‑, mediu‑ și lung‑rază — cât și dezvoltarea de versiuni avansate ale unor sisteme de tir ofensiv, toate realizate integral cu tehnologii locale.

„Astăzi am semnat contracte legate de sistemele ofensive introduse anterior în inventar de Roketsan și versiunile lor avansate.”, a spus Gorgun.

De asemenea, oficialii Aselsan și Roketsan au calificat contractul drept un pas „strategic”: acesta include, pe lângă elemente de apărare aeriană, și capacități anti-tanc, spațiale și alte sisteme strategice.

Potrivit SSB, arhitectura Steel Dome va cuprinde în total 47 de componente — de la radare de supraveghere și avertizare timpurie, senzori electro-optici și de război electronic, până la baterii de rachete antiaeriene cu rază scurtă, medie și lungă, vehicule mobile antiaeriene și centre de comandă‑control.

Sistemul este gândit să acopere amenințări variate — de la drone și rachete de croazieră până la avioane sau rachete balistice — printr-o rețea interconectată sincronizată, bazată pe tehnologie autohtonă, dar și compatibilă cu standarde NATO.

Recent, în august 2025, au fost livrate deja o serie de componente Steel Dome — între care sistemele de apărare aeriană „Hisar-O” și „Siper”, radare ALP 300‑G și 100‑G, sisteme electronice de război „Puhu” și „Redet” și vehicule anti‑aeriene mobile „Korkut”.

Decizia de a investi masiv în Steel Dome vine într-un moment de intensificare a tensiunilor regionale. Reprezentanții SSB au subliniat că obiectivul este dublu: să sporească capacitatea de descurajare și să reducă dependența Turciei de furnizori externi de armament.

Pe termen lung, Ankara mizează ca sistemele dezvoltate să devină și produse de export — Turcia revendicându-și deja rolul de exportator important de drone și echipamente militare.

Deși contractele sunt semnate, sistemul complet Steel Dome este de așteptat să devină operațional abia peste câțiva ani, dat fiind complexitatea integrării — de la senzori și comenzi la interceptoare — și nevoia testărilor riguroase.

Implementarea Steel Dome marchează un punct de cotitură în strategia de apărare a Turciei — de la dependență externă la autonomie tehnologică și industrială, cu capacitatea de a proteja propriul spațiu aerian și, potențial, de a furniza soluții defensive altor țări.