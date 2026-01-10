Secretele iubirii în ianuarie 2026. Ce spun stelele pentru fiecare zodie

Ianuarie 2026 aduce o serie de influențe astrologice care vor afecta relațiile și viața amoroasă a fiecărui semn zodiacal. Tranzitul planetelor Venus și Marte, împreună cu fazele lunii, indică un început de an plin de oportunități pentru legături noi și consolidarea celor existente, dar și momente de introspecție și gestionare a emoțiilor, potrivit YourTango.

Potrivit horoscopului, „când Venus și Marte călătoresc împreună, scânteile apar, iar în ianuarie 2026, Marte și Venus tranzitează Capricorn până pe 17 ianuarie”.

După această dată, Venus intră în Vărsător pe 17 ianuarie, fiind urmată de Marte pe 23 ianuarie, iar ambele planete vor rămâne împreună până pe 10 februarie.

Luna Plină din ianuarie apare în Rac, ceea ce înseamnă că oamenii se pot simți mai emoționali în această perioadă. „Această lună se opune lui Marte, Venus și Soarelui.

Prin urmare, ne putem aștepta la reacții emoționale puternice, conflicte și probleme în relații”, avertizează sursa.

Totuși, „Luna în conjuncție cu Jupiter, care reprezintă bunătatea, iertarea și generozitatea, astfel încât, deși pot apărea dificultăți, energia lui Jupiter este iertătoare și înțeleaptă”.

Venus în Vărsător între 17 ianuarie și 10 februarie aduce dorința de experiențe noi și libertate în iubire.

Horoscopul menționează că „această plasare a lui Venus poate fi extrem de socială, cu înclinație spre experiențe neobișnuite”, iar oamenii se pot simți atrași de indivizi excentrici sau situații neconvenționale.

Luna Nouă din 18 ianuarie, conjunctă cu Marte în Capricorn, poate fi o combinație volatilă, predispusă la neînțelegeri, însă aspectele pozitive cu Saturn și Uranus pot ajuta la menținerea echilibrului.

YourTango recomandă: „Planificați să faceți ceva pentru a vă elibera energiile sau concentrați-vă asupra unei activități, mai degrabă decât să lăsați energiile planetare să vă agite ca o frunză”.

Berbec: „Viața se îmbunătățește pe măsură ce planetele intră în Vărsător, casa prietenilor, speranțelor și dorințelor. Dacă sunteți singur, Venus și Marte în acest semn pot aduce oportunitatea de a întâlni pe cineva nou.”

Taur: „Dacă sunteți singur, ați putea întâlni pe cineva la distanță în această lună. Venus și Marte sunt foarte compatibile pentru voi, ceea ce poate însemna o lună specială pentru iubire.”

Gemeni: „Când Marte și Venus intră în Vărsător, acest semn este foarte compatibil pentru voi. Dacă sunteți singur, puteți întâlni pe cineva special în a doua jumătate a lunii.”

Rac: „Luna Plină și Noua Lună cad pe axa relațiilor, punând accentul pe voi și pe parteneriate. Va fi important să fiți atenți la emoțiile voastre în aceste momente.”

Leu: „Venus în a șaptea casă poate fi doar benefică, însă Marte poate provoca discuții. Dacă sunteți singur, aceasta poate fi o șansă să întâlniți pe cineva nou.”

Fecioară: „Dacă sunteți singur, combinația Venus, Marte și Noua Lună în casa a cincea a iubirii poate funcționa cel mai bine pentru voi în această lună.”

Balanță: „Venus și Marte în Vărsător tranzitează casa iubirii voastre. Dacă sunteți singur, puteți întâlni pe cineva semnificativ, iar dacă sunteți într-o relație, legăturile se pot consolida.”

Scorpion: „Când planetele intră în Vărsător, acestea tranzitează casa a patra, ceea ce poate însemna că doriți să petreceți mai mult timp acasă, alături de cineva special.”

Săgetător: „Venus și Marte în Vărsător tranzitează casa a treia și comunicarea cu partenerul. Dacă sunteți singur, există șansa de a întâlni pe cineva nou.”

Capricorn: „Venus și Marte tranzitează casa întâi în prima parte a lunii, oferind oportunități pentru cei singuri să întâlnească pe cineva nou.”

Vărsător: „Venus și Marte în semnul vostru aduc oportunități excelente de iubire. Dacă sunteți singur, acesta este momentul ideal să cunoașteți pe cineva.”

Pești: „Când planetele intră în Vărsător, acestea tranzitează casa a douăsprezecea, ceea ce poate duce la eliberarea unor probleme subconștiente și la o iubire mai sănătoasă.”

Ianuarie 2026 se anunță a fi o lună activă din punct de vedere sentimental, cu oportunități de noi întâlniri și întărirea relațiilor existente, dar și cu momente de reflecție și gestionare a emoțiilor.

Gestionarea atentă a zilelor cu Lună Plină sau Nouă, împreună cu activități fizice și sociale, poate contribui la echilibrul personal și armonia relațională.